Люди как новая нефть - выжать до капли Илья Константинов

16.09.2019, 19:15

Есть ли в абсурдной российской правительственной идее рациональное второе дно?

Давайте задумаемся: а что стоит за активно обсуждаемыми в правительстве планами введения четырехдневной рабочей недели?

Разумеется, если отбросить всякую надежду на бескорыстную заботу "партии и правительства" о человеке труда.

Пенсионная реформа поставила жирный крест на таких надеждах (если они у кого-то и были, что неочевидно).

Торопятся, уже вроде бы вводят кое-где в порядке эксперимента.

Говорят, что четырехдневка будет способствовать росту производительности труда. Дескать, отдохнувший за три дня работник, выйдя на работу, будет трудиться сосредоточеннее и интенсивнее.

Как бы не так! В нашей-то пьющей стране. В нашей-то огородной стране. И так далее.

Не очевидно.

Если сотрудник пять дней плюет в потолок, то что помешает ему совершенствоваться в этом искусстве четыре дня в неделю?

Так в чем же "фишка", как подростки говорят?

Ведь премьер уверяет встревоженных (но не слишком) профсоюзников, что зарплата при этом останется на прежнем уровне.

То есть продукции будет выпускаться меньше, а зарплата останется такой же.

И это в стране, где производительность труда находится примерно на уровне Мексики.

Сумасшедший дом какой-то.

Или есть-таки в этой абсурдной, на первый взгляд, идее рациональное второе дно?

Думаю, что есть.

Об этом свидетельствуют некоторые моменты посвященного этой теме диалога премьера Медведева и руководителя ФНПР Шмакова (традиционно угодливого, но все же...). Медведев сказал о предстоящем переходе на четырехдневку, при этом Шмаков резонно заметил, что дело не столько в количестве дней, сколько в продолжительности трудовой недели в часах. На что Медведев неопределенно заметил, что трудовое законодательство должно стать гибче.

То есть законодательного уменьшения 40 часовой рабочей недели не произойдет.

Более того, весьма вероятно, что под благовидным предлогом введения четырехдневки ограничения на продолжительность рабочего дня будут сняты.

А дальше - полный простор для работодателя: можно работать, например, по 10 часов. Четыре дня в обычном режиме и один день сверхурочно.

Или два дня сверхурочно.

Реальная же зарплата за фиксированную четырехдневку постепенно будет уменьшаться (за счет премий, например).

Это и станет очередным (после пенсионной реформы), но не последним этапом реализации концепции "люди как новая нефть", предполагающим медленное, но неуклонное низведение наемного работника до состояния замученного бессловесного существа.

А мы, при этом, будем дружно обсуждать свадьбы на катафалках - больше-то поговорить и не о чем.

Илья Константинов, Facebook