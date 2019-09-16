Фотофакт: Река Пина в Пинске полностью позеленела 1 16.09.2019, 19:22

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Фото: Сергей Демьянов

Что произошло?

Река Пина в Пинске полностью покрылась ряской. Что произошло и волноваться ли местным?

Фотографии «позеленевшей» Пины быстро разошлись по местным пабликам. В комментариях пользователи называли ряску «газоном», «футбольным полем» и высказывали опасения по поводу будущего полесского судоходства.

Фото: Сергей Демьянов

Но повода для волнений нет, сообщила tut.by начальник пинской райинспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды Надежда Михнюк. По ее словам, появление ряски на Пине вызвано двумя факторами: установкой на время реконструкции основного моста понтонной конструкции для движения автотранспорта, которая ослабила течение реки, и засушливое лето.

Фото: Сергей Демьянов

— Ответственные службы мониторят качество воды. Пока никакой информации о том, что вода ухудшилась, у нас нет, — сообщила Надежда Михнюк.

Реконструкция моста через Пину началась в апреле 2019 года. Ожидается, что движение по нему откроется в конце 2019-го — начале 2020 года.