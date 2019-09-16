СМИ узнали об использовании дач российских дипломатов в США для шпионажа 16.09.2019, 19:32

Российская дипломатическая собственность в Мэриленде и Нью-Йорке

Из дипломатических зданий велось прослушивание сотрудников ФБР.

Российская дипломатическая собственность в Мэриленде и Нью-Йорке, доступ к которой был закрыт по решению президента Барака Обамы в декабре 2016 года, использовалась для перехвата данных ФБР и помощи российским разведчикам на территории Соединенных Штатов, сообщает издание Yahoo News со ссылкой на бывших сотрудников вашингтонской администрации. По их словам, именно с этих «дач» велся перехват засекреченной информации ФБР, благодаря чему россиянам удавалось не допускать разоблачения своих агентов на территории США, передает РБК.

В Вашингтоне считали, что вероятность утечки информации настолько велика, что ЦРУ и ФБР пришлось даже прервать связь с некоторыми из своих агентов в России, утверждают собеседники издания.

Предполагается, что операция российской разведки на территории США началась еще в начале 2010-х годов, когда группа агентов пыталась завербовать представителей американского истеблишмента, в том числе бизнесмена Картера Пейджа, позже входившего в избирательный штаб Дональда Трампа. Раскрыть секретные коды ФБР им удалось ориентировочно в 2011–2012 годах. Тогда же у российских разведчиков появилась возможность прослушивать спецгруппы ФБР, занимавшиеся выявлением шпионов. Специальное оборудование для этого как раз и находилось на территории «дач», утверждают собеседники Yahoo News.

29 декабря 2016 года Барак Обама подписал указ, который обязывал 35 российских дипломатов покинуть Америку, а также закрыл их коллегам доступ к двум объектам недвижимости. «Государственный департамент закрывает две российские территории, в Мэриленде и Нью-Йорке, которые использовались российским персоналом для разведывательных целей, а также объявляет персонами нон-грата 35 российских агентов разведки», — заявил тогда Обама.