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Белорусы «одержимы диетой» больше аргентинцев, но меньше поляков

  • 16.09.2019, 19:54
Белорусы «одержимы диетой» больше аргентинцев, но меньше поляков

Кулинарный сайт рассказал, жители каких стран больше всего набирают запросы в поисковике, связанные с диетами.

Посвященный кулинарии сайт chefspencil.com выяснил, жители каких стран больше всего набирают в поисковой строке Google запросы, связанные с диетами и здоровым питанием, передает belmir.by.

Для этого сотрудники данного сайта воспользовались инструментом Google Trends с анализом запросов, сделанных жителями 60 стран, в том числе на их родных языках.

В результате Беларусь оказалась примерно в середине, на 24-м месте. На первой же позиции обосновалась Польша. Затем идут Австралия, США, ЮАР и Молдова.

В самом конце же перечня оказались страны Латинской Америки. На последней строчке – Аргентина, чуть перед ней – Бразилия и Мексика. Замыкают пятерку Таиланд и Испания.

Если сравнивать Беларусь с другими странами бывшего СССР, то Грузия интересуется диетами гораздо больше. Она заняла в списке 6-е место.

А вот Россия, Украина и Казахстан находятся примерно на одном уровне с нами — 20-я, 22-я и 23-я позиции соответственно. Литве же тема интересна меньше. Эта прибалтийская страна – на 33-м месте.

Чем интенсивнее синий цвет, тем «одержимость» выше. Источник: chefspencil.com

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