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Белорус Шарангович попал в состав «Нью-Джерси» на предсезонный матч

  • 16.09.2019, 20:57
Белорус Шарангович попал в состав «Нью-Джерси» на предсезонный матч
Егор Шарангович

Белорусский хоккеист попал в состав на матч против «Бостона».

В ночь с 16 на 17 сентября "Нью-Джерси" проведет два предсезонных матча. Первая группа хоккеистов встретится с "Бостоном", а вторая сыграет с "Монреалем". Форвард сборной Беларуси Егор Шарангович попал в состав "дьяволов" на матч против "Бостона".

Нападающий отряжен в центр четвертого звена, где будет играть со Студеничем и Кларком, отмечает belarushockey.com.


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