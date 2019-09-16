На границе Кыргызстана и Таджикистана произошла перестрелка 1 16.09.2019, 21:13

Один человек погиб и несколько ранены.

Вечером 16 сентября в результате перестрелки на границе Кыргызстана с Таджикистаном, по предварительным данным, погиб кыргызский военнослужащий, еще двое пострадали. Об этом сообщает "Радио Азаттык" со ссылкой на Государственную пограничную службу Кыргызстана.

В Бишкеке заявляют, что таджикская сторона первой применила оружие, обстреляв кыргызский пограничный пост Максат, а затем – временный пограничный пост Сай в Баткенской области.

"Причиной возникновения инцидента стало то, что граждане Республики Таджикистан начали проведение строительных работ на неописанном участке государственной границы; в ответ на это гражданин Кыргызстана также начал строительство забора на территории своего дома, расположенного в данной местности. Состоялась встреча пограничных представителей Кыргызстана и Таджикистана, на которой было принято решение о прекращении строительных работ сторонами. Но несмотря на достигнутые договоренности, вопреки требованиям пограничников, граждане Республики Таджикистан продолжили работы. В ответ на действия таджикистанцев строительные работы продолжил и гражданин Кыргызстана", – рассказали в погранслужбе.

Вечером 16 сентября таджикские военнослужащие "в агрессивной форме" потребовали от кыргызского гражданина остановить строительство; завязалась словесная перепалка, которая переросла в перестрелку, говорится в сообщении.

По версии таджикской стороны, ответственность за эскалацию конфликта ложится на кыргызскую сторону. Пресс-служба таджикских погранвойск распространила на сайте государственного агентства "Ховар" сообщение, в котором говорится, что на территории спортивной площадки, относящейся к Согдийской области Таджикистана, кыргызские граждане начали строительство неизвестного сооружения.

"Кыргызская сторона мобилизовала на место событий дополнительные военные силы, состоящие из 250–300 человек. Затем они прибегли к провокационным действиям и открыли огонь в сторону невооруженных граждан махалли (квартала. – Прим.) Бахор, в результате чего несколько граждан Республики Таджикистан получили огнестрельные ранения", – утверждают таджикские пограничники.

Представитель местных властей пограничного района Таджикистана Абдухамид Одинаев сказал "Радио Озоди", что машина скорой помощи увезла в больницу 12 его земляков. Он не знает, кто первым начал стрелять.

Общая протяженность границы Кыргызстана с Таджикистаном составляет 970 км. Примерно половина границы считается спорной. Страны подписали соглашение о том, что на спорных участках госграницы строительство вестись не будет, однако оно часто не соблюдается.