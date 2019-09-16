Цены на нефть снова рванули вверх на заявлениях саудовских военных 16.09.2019, 22:06

Саудовская Аравия вслед за США обвинила Иран в ударе по нефтяным объектам.

Цены на нефть, подскочившие утром на 12 долларов, а затем откатившиеся вниз на 6 долларов, на вечерних торгах снова вернулись в режим стремительного ралли.

На заявлениях Саудовской Аравии, которая вслед за США обвинила Иран в ударе по своим нефтяным объектам, фьючерсы на сорт Brent ускорили рост до 15%.

К 20.26 по Минску контракты на ноябрь продавались на лондонской бирже ICE по 69,06 доллара за баррель - на 4,2 доллара, или 6,7% дороже, чем во время дневного затишья, передает finanz.ru.

Цены WTI вплотную приблизились пикам утренней паники: ноябрьские фьючерсы достигли 62,55 доллара за бочку, показывая рост на 14,1%.

Официальный представитель Минобороны Саудовской Аравии полковник Турки аль-Малки, представляя итоги предварительного расследования, сообщил, что ракеты, поразившие крупнейший в королевстве завод первичной переработки нефти Абкаик и второе по величине месторождение Хураис, были произведены в Иране.

«Удар был нанесен не с территории Йемена, как утверждали боевики-хуситы», - заявил Малики, добавив, что точное место запуска пока не установлено. По его словам, это может быть территория Ирана или Ирака (цитаты по The Telegraph).

О причастности Тегерана к нападению, из-за которого Саудовская Аравия была вынуждена остановить 60% нефтедобычи, лишив рынок 5,7 млн баррелей в сутки, заявил в субботу глава Госдепа Майк Помпео. В понедельник президента США Дональд Трамп сообщил о «полной боевой готовности» ответить на агрессию, если Эр-Рияд подтвердит иранский след.

США уверены, что атака была осуществлена Ираном, сообщили ABC News высокопоставленные чиновники в администрации. По их словам, системы спутникового слежения выявили, что Иран запустил около дюжины крылатых ракет и более 20 беспилотников со своей территории.

19 ударов были нанесены с «хирургической точностью», которая не может быть доступна боевикам, сказал один из источников ABC.

Белый дом рассматривает возможность военного ответа Ирану, рассказали The Washington Post чиновники. По их словам, против операции выступают отдельные представители Пентагона, призывающие Трампа проявить сдержанность.