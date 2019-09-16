«Гомель» впервые за 13 лет обыграл «Витебск» на выезде 16.09.2019, 22:41

Итоги 21-го тура чемпионата Беларуси по футболу.

16 сентября матчем в Витебске завершился 21-й тур чемпионата Беларуси по футболу. «Гомель» впервые за 13 лет обыграл «Витебск» в гостях.

Напомним, что открыла этот тур игра в Жодино, где местное «Торпедо-БелАЗ» с минимальным счетом обыграло «Неман». Это был первый матч «автозаводцев» без главного тренера Вадима Скрипченко, с которым руководство клуба рассталось, пишет tut.by.

Затем в Бресте местное «Динамо» крупно обыграло «Минск», хотя в первом тайме гости имели несколько верных моментов, чтобы забить. Впрочем, как и пропустить. А на следующий день руководство «горожан» намекнуло на то, что два гола брестчанами были забиты из офсайда.

Завершил программу первого дня тура матч в Борисове, где БАТЭ одержал тяжелейшую волевую победу над злосчастной «Городеей».

«Торпедо-БелАЗ» — «Неман» — 1:0

«Динамо» (Брест) — ФК «Минск» — 3:0

БАТЭ — ФК «Городея» — 2:1

В воскресенье в Минске «Ислочь» проиграла «Шахтеру», а позже на стадионе «Динамо» столичный клуб вырвал победу у «Слуцка», у которого в этом году еще не выигрывал.

«Славия» — РЦОР-БГУ — 2:2

«Ислочь» — «Шахтер» — 0:1

«Динамо» (Минск) — ФК «Слуцк» — 2:1

Тур завершился в понедельник одним матчем в Витебске:

ФК «Витебск» — ФК «Гомель» — 1:2

Завершил программу 21-го тура матч в Витебске. Местная команда принимала «Гомель», у которого в начале сентября таки сменился тренер.

И. о. главного тренера стал Александр Кульчий. 45-летний специалист сменил Алексея Меркулова, при котором «рыси» после 20 матчей находятся в зоне вылета из «вышки».

Дебют у именитого белорусского футболиста в качестве тренера вышел неплохим.

Несмотря на давление с первых минут в первом тайме, «рыси» смогли на 14-й минуте открыть счет, подловив «Витебск» в контратаке. Отличился Бадри Акубардия.

Хозяева смогли отыграться в концовке первых 45-ти минут. Счет сравнял Александр Прудников.

Второй тайм проходил уже в равной борьбе. Гости даже больше владели мячом и на 83-й минуте смогли монетизировать это в забитый гол. Правда, получился он довольно нелепым.

Вышедший на замену Иван Жесткин поскользнулся во вратарской «Витебска», мяч попал ему в колено и предательски проскользнул под ногой голкипера в сетку ворот.

Хозяева бросились отыгрываться, оголили тылы и чуть было не пропустили еще.

Финальный свисток зафиксировал историческую победу «Гомеля», который 13 лет не мог обыграть «Витебск» на выезде.

Команда Кульчего разом поднимается на 13-е место, опережая в борьбе за «вышку» столичных «студентов» и «Дняпро-МЧЗ».