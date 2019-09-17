Пентагон готовит ответные меры на атаку на НПЗ в Саудовской Аравии 6 17.09.2019, 7:35

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В подготовке ответа участвуют союзники США.

Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что США совместно со своими союзниками разрабатывают действия в ответ на атаку на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) в Саудовской Аравии, передает nv.ua.

«Военные США, вместе с межведомственной группой, работают с нашими партнерами по поводу того, как реагировать на беспрецедентные атаки и защитить основанный на правилах международный порядок, который подрывает Иран», — заявил Эспер.