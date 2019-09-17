«Ответить придется и лично Лукашенко» 8 17.09.2019, 8:08

2,578

ФОТО: ДАРЬЯ БУРЯКИНА, TUT.BY

В центре Минска вспомнили об исчезнувших оппонентах правителя.

20 лет назад, 16 сентября 1999 года были похищены Виктор Гончар и Анатолий Красовский. В том же году был убит экс-министр внутренних дел Юрий Захаренко, по необъяснимым причинам скончался один из лидеров оппозиции Геннадий Карпенко, в следующем — исчез бывший личный оператор диктатора Дмитрий Завадский. Позже погибли журналисты Вероника Черкасова и Олег Бебенин. Правозащитники и представители оппозиции уверены, что к этим смертям причастны белорусские власти, сообщает пресс-служба «Европейской Беларуси».

В свое время 16 числа каждого месяца в Беларуси проходили Дни солидарности. Вчера активисты «Европейской Беларуси» возродили эту традицию и напомнили минчанам об исчезнувших политиках, журналистах и общественных деятелях. На пикетах в центре столицы висели портреты исчезнувших оппонентов диктатора, а людям раздавали информацию о них. Вечером на проспекте Независимости прошла акция памяти.

«За все эти преступления, за все, что режим предпринимал против оппозиции, против журналистов, им придется ответить. Ответить придется и лично Лукашенко. Но для этого необходимо отстранить его от власти. Для этого мы ведем свою кампанию. Мы помним про преступления режима и никогда не забудем о них. Виктор Гончар, Анатолий Красовский, Юрий Захаренко, Геннадий Карпенко, Олег Бебенин, Дмитрий Завадский навсегда останутся в нашей памяти», - сказал координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Максим Винярский.

Пикет продолжался с 16:00 до позднего вечера. В разное время к нему присоединялись представители других оппозиционных организаций и партий.