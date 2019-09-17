Глава МИД Украины рассказал о «формуле Зеленского» на Донбассе 2 17.09.2019, 8:21

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Вадим Пристайко

Фото: ZUMA/ТАСС

Для ее реализации есть от полугода до года.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что для достижения мира на Донбассе существует "формула президента Украины Владимира Зеленского". Об этом дипломат сказал 16 сентября в эфире телеканала ICTV.

"Формулы Пристайко нет". Есть условная "формула Зеленского". "Формула Зеленского" говорит о том, что мы сделаем все шаги, которые мы можем сделать, отвечая на ожидания нашего, в первую очередь, народа. Ну, например, мы попробуем вернуть всех наших парней и девушек, это одна часть. Мы попробуем дотянуться до нашего народа, который остался по ту сторону, ментально, месседжами, символами. Например, строить мост в Станице Луганской, чтобы люди не лазили с тачками. Мы были не один раз в этом месте, и президент Зеленский сам доходил. Мы можем попробовать сделать так, чтобы люди не должны были приезжать каждые 60 дней, пересвидетельствоваться, перерегистрироваться, чтобы получать ту несчастную пенсию, которую они получают, а сделать так, чтобы человек мог приехать один раз в год", – сказал он.

Пристайко отметил, что такие шаги и являются основой "формулы Зеленского", "в которой в конце стоит: если мы в ближайшее время не сможем, все эти мероприятия использовав, разрешить проблему, тогда мы должны будем перейти к каким-нибудь новым, другим радикальным мероприятиям".

"На все про все у нас есть от полугода до года, и "формула Зеленского" завершается фразой о том, что у нас нет пяти лет, чтобы продолжать переговоры – каждый день будем ежедневно просыпаться и читать, кого застрелил снайпер и кто где погиб. Это и есть условная "формула Зеленского", – подчеркнул глава МИД Украины.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В зоне конфликта на востоке Украины периодически объявляют перемирия. Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе согласовала бессрочное прекращение огня на востоке Украины с полуночи 21 июля, но специальная мониторинговая миссия ОБСЕ фиксирует его нарушения.