Видеофакт: Пикеты «Европейской Беларуси» по сбору подписей в центре Минска 17.09.2019, 9:41

Сбор подписей проходит каждый день.

Уже больше недели в стране продолжается парламентская кампания. Пикеты «Европейской Беларуси» проходят в Минске, Бресте, Светлогорске, Витебска, Слониме, Мозыре, Орше, Бобруйске, Молодечно, сообщает пресс-служба «Европейской Беларуси».

Вы найдете пикеты «Европейской Беларуси» по сбору подписей по флагам с «Погоней» и символикой Европейского Союза. Подписи могут ставить только жители округа, по которому выдвигаются кандидаты. У участников пикета всегда можно уточнить, где и когда можно поставить подпись за кандидата, который выдвигается по вашему округу. Не забудьте свой паспорт.