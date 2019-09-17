Экс-глава Нацбанка Украины заявила о поджоге ее дома под Киевом 17.09.2019, 9:47

По словам Гонтаревой, неизвестные бросили бутылку с зажигательной смесью.

Экс-глава Национального банка Валерия Гонтарева заявила, что под Киевом сожгли ее дом, сообщает theБабель.

По словам Гонтаревой, неизвестные бросили бутылку с зажигательной смесью.

"Наш дом под Киевом в поселке Гореничи сожгли. Бросили бутылку с зажигательной смесью через забор. Дом полностью сгорел. Пожарным не удавалось его даже потушить. Это уже полное и окончательное беззаконие! Я не знаю куда мне обращаться, террор продолжается!", - заявила она.

Отметим, что дом полностью сгорел. Пожарным не удавалось его даже потушить.

Полиция рассматривает поджог как одну из версий возгорания дома бывшей главы Национального банка Украины.

Об этом заявил спикер полиции Киевской области Николай Жукович, сообщает (Громадське https://hromadske.ua/posts/policiya-pro-pozhezhu-v-budinku-eksglavi-nbu-gontarevoyi-pidpal-odna-z-versij).

Также у полиции есть версия - неосторожное обращение с огнем или короткое замыкание.

"Производства пока не открыли. На месте работает следственно-оперативная группа. Выясняем подробности", - сказал спикер.

Пожежа в будинку колишньої глави НБУ Гонтаревої. pic.twitter.com/VEU5NHygpQ — theБабель (@theBabelUA) September 17, 2019

Кроме того, в комментарии телеканалу "112" спикер Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киевской области Виктория Рубан сообщила, что пострадавших в результате пожара нет.

"Огнем поврежден практически весь дом. Очаги возгорания были в разных местах. Относительно причины, на месте работает полиция. По предварительным данным, пострадавших нет, охранник не пострадал", - сказала она.