Честная сказка о глупом зайце и хитром охотнике 4 Дмитрий Растаев, «Солидарность»

17.09.2019, 10:20

ДМИТРИЙ РАСТАЕВ

«Я за цивилизованным лесом свой хвост не поведу» – горячился ушастый и выплескивал идеи в жизнь.

Не далеко, не близко, не высоко, не низко, не на небе – на земле – стоял лес, а в лесу жил премудрый заяц.

Все звери были как звери, и каждый делал то, что ему природой было положено: белочки искали шишки, ежики таскали грибы, кабаны рыли желуди, сойки клевали зерна. И все были счастливы. Ну, или, по крайней мере, довольны.

Недоволен был только премудрый заяц. Ему бы травку щипать да кору на березах грызть, как все его нормальные сородичи, но слишком уж он был премудрым для этого. А в голове у премудрых зайцев всегда кипят мудреные идеи.

– Я за цивилизованным лесом свой хвост не поведу! – горячился ушастый и выплескивал идеи в жизнь.

Решил он как-то выращивать морковку. А чтобы не тратить время на полив, высадил ее на болоте. Морковка росла из лап вон плохо, и сгнивала на корню, не успев даже набрать вес. Потерпев неудачу, наш герой решил взяться за капусту. А чтобы та не сгнила, посадил ее на камнях. Капуста на камнях росла еще хуже, чем морковка на болоте, вообще не росла.

Неудивительно, что заяц вечно ходил голодным и клянчил пожрать у соседей. Но однажды он заметил на лесной тропе целую россыпь морковок и кочерыжек, уходящих цепочкой куда-то в лесную чащобу.

– Вот так удача! – всплеснул лапами заяц. – Этого мне на сто лет хватит.

И стал трескать морковку за морковкой, кочерыжку за кочерыжкой, уходя все дальше во мрак чащобы. Видя такое дело, мудрый филин попытался предостеречь ушастого и объяснил ему, что халявные лакомства ведут к ловушкам, которые в чащобе расставил хитрый охотник.

Филин напомнил зайцу, как давеча его сосед кабан купился на халявные желуди и шибко из-за того пострадал: охотник оттяпал у него целую ляжку, да еще и бочину картечью огрел, так, что та до сих пор кровоточит и ноет.

Но филин был мудрым, а заяц премудрым.

– Не надо пугать нас охотниками! – крикнул он филину. – Мы не собираемся нарушать нашу целостность, а идем шагами, которые экономически целесообразны. Если хотите знать, охотник – мой лучший друг. Я бы даже сказал, старший брат. И вообще мы с ним одной крови. Заяц – это охотник со знаком качества!

Он много чего еще крикнул бы, но тут над головой его что-то свистнуло, что-то лязгнуло, и бедняга оказался в глубокой яме с тугим силком на шее, изрядно раздавшейся вширь от халявной морковки.

А из кустов и правда вышел охотник. Он бросил зайца в мешок, отнес домой и сделал из него жаркое. И вошел заяц в состав охотника всеми шестью частями тушки – четырьмя лапами, туловищем и премудрой головой, в которой было много идей, да мало розума.

Сказка – ложь, да в ней намек, добрым молодцам (а также девицам, любящим рассуждать об экономической целесообразности) урок.

Дмитрий Растаев, «Солидарность»