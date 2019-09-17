8 продуктов, которые сжигают жир быстрее любых диет 3 17.09.2019, 11:30

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Чтобы худеть - достаточно просто выбирать правильные продукты.

Не сидеть на диетах, полноценно питаться и при этом худеть — не фантастика, а единственно возможный здоровый способ не только потерять лишние килограммы, но и сохранить достигнутую стройность. А для того, чтобы вес уходил еще быстрее, стоит добавить в ежедневный рацион продукты, которые заставляют наш организм активнее сжигать жир, пишет сайт healthinfo.ua.

Чеснок и лук

В состав этих ароматных овощей входит аллицин, который не только придает им специфический резкий вкус и запах, но и обеспечивает ускоренное преобразование запасенного жира в энергию. Так что добавляйте свежий лук и чеснок в свои блюда — это полезно не только для здоровья, но и для фигуры.

Красные апельсины

Витамин С, которого много в цитрусовых и особенно в красных апельсинах, помогает быстро снизить уровень гормона стресса кортизола. Чем это помогает похудеть? Дело в том, что кортизол стимулирует организм запасать жир, причем чаще всего — в области талии (не зря есть даже специальный термин — «кортизоловоый живот»). И чем меньше уровень кортизола, тем проще организму расставаться с жиром.

Морские водоросли

В них мало калорий и много йода — минералов, который необходим для полноценной работы щитовидной железы. А ведь именно нарушения функции щитовидки — одна из самых распространенных причин избыточного веса, с которым трудно справиться. Но важно помнить, что при некоторых заболеваниях щитовидной железы продукты с высоким содержанием йода могут быть опасны для здоровья.

Острый перец

Капсаицин — соединение, которое содержится в остром перце — способно стимулировать метаболизм. Более того, люди, которые едят острую пищу, насыщаются быстрее — и в итоге съедают меньше, чем те, кто предпочитает пресные блюда.

Кофе и черный чай

Кофеин также способен повысить скорость обмена веществ — и мы будем сжигать больше калорий даже в состоянии покоя. Но важно не превышать рекомендованную дозу, так как в больших дозах он способен подавлять выработку серотонина.

Куркума

Один из активных ингредиентов этой ярко-желтой пряности, куркумин, помогает бороться с жаром путем подавления развития кровеносных сосудов. Более того, куркума очень полезна для волос и кожи и даже помогает бороться с мигренями.

Вода

Если вы всерьез решили заняться своим здоровьем и фигурой, без воды не обойтись. Во‑первых, ее недостаток может привести к образованию отеков, во‑вторых, она утоляет жажду и не поднимает уровень сахара в крови — в отличие от соков или других напитков. Наконец, если выпивать стакан воды всякий раз, когда захочется есть, в итоге будет съедено меньше: и потому, что часть желудка будет занята водой, и потому, что мы часто принимаем жажду за чувство голода.

Оливковое масло

Мононенасыщенные жиры — обязательный компонент любого здорового рациона. Жир необходим нашему организму и если мы не получим его из здоровых продуктов, тело заставит нас «добывать» его из вредного фастфуда и жареной еды, наполненной опасными транс-жирами. Оливковое масло — чемпион по содержанию полезных жиров, которые не только сохраняют нашу фигуру, но и заботятся о здоровье сердца и сосудов.