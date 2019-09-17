В Гомеле у воспитывающей шестерых детей семьи пытались конфисковать имущество 4 17.09.2019, 11:45

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Фото: Общество Гомель

Отец не пустил их в дом.

Должник посчитал, что сотрудники принудительного исполнения наказаний не соблюли все необходимые процедуры для описи его имущества.

Неисполнение наказания

В пятницу 13 сентября судебные исполнители в очередной раз явились к проживающему в Гомельском районе Алексею Елисееву. В редакцию «Сильных новостей» попала видеозапись происходящего. Судя по ней — прием сотрудников был не самый радушный.

Должник встретил работников принудительного исполнения заявлением о своих законных правах. Судебные исполнители прибыли с нарядом милиции, но Елисеев тоже был не один. И сразу же потребовал у судебного пристава предъявить ему удостоверение, паспорт и доверенность. Документы, удостоверяющие личность, сотрудник показал. А вот доверенности не было. Исполнитель был уверен, что такой документ не предусмотрен процедурой. Однако Елисеев настаивал на предъявлении ему именно доверенности. По мнению Алексея, это необходимо, чтобы удостовериться — данное лицо действительно уполномочено производить в отношении его юридические действия.

Елисеев заявил: «Как мне убедиться, что вы сегодня находитесь не в отпуске, не выходной у вас? И вы просто не собрались с этими ребятами в форме и как банда, решили отжать немножко денег? И вместе у вас группировка собралась?»

Прозвучало также требование к судебным исполнителям прекратить видеосъемку.

Защита правовым полем

Журналисты связались с Алексеем Елисеевым, и попросили его рассказать, что происходит и чем дело кончилось? Он сообщил следующее:

— В 2017 году финансовая милиция и Следственный комитет начали против меня дело по статьям «лжепредпринимательство» и «уход от налогов». Сумму ущерба для государства они оценили в 200 тысяч долларов. Также начали процедуру банкротства, и был назначен антикризисный управляющий. Ранее я брал кредит в «ВТБ-банке» на закупку оборудования. Половину мы с женой оплатили, а половину — не успели. Фирма еще работала, но весь доход уже шел государству. Поэтому я уже физически не мог платить долги по кредиту. Я предлагал банку забрать оборудование себе, но они подали в суд.

В августе 2018 года к Алексею впервые пришли работники отдела принудительного исполнения (ОПИ) Гомельского района. Но он не пустил их, ссылаясь на статью Конституции РБ, гарантирующую неприкосновенность жилища. Судебные исполнители подали иск в суд Гомельского района и выиграли его. Однако Елисеев оспорил дело в Гомельском областном суде и решение районного суда было отменено. Но ОПИ также обратилось с обжалованием и судьи снова постановили, что гражданин Елисеев все же обязан допустить судебных исполнителей.

Алексей Елисеев продолжает:

— После этого я подал апелляцию в областной суд. Но там рассмотрение дела затянулось, превысив все отведенные законом сроки. И вдруг ко мне сегодня опять приезжают исполнители со старым постановлением суда. А на вопрос о моей апелляции заявляют, что ее отменили. На каком основании?

Однако Елисеев их снова в дом не пустил. Правда, на этот раз судебные исполнители прибыли не только с милицией, но и с «взломщиками». В качестве последних взяли работников ЖЭУ, которые должны были вскрыть вход в жилище. Однако столь решительные действия так и не последовали. Пробыв около 7 часов возле дома, судебные исполнители уехали ни с чем. По словам Елисеева, сделали они это незаметно. Это был уже шестой визит ОПИ к должнику.

У жителя Гомельского района своя, оригинальная аргументация в его противостоянии с системой принудительного исполнения. Он говорит:

— Если подходить к делу со всей юридической тщательностью, то ОПИ как организации не существует. Она создана на основании указа Лукашенко № 530. Но дело в том, что этот документ до сих пор не подписан Лукашенко. По крайне мере, его с подписью Лукашенко никто не видел. Я заходил на правительственный портал, где помещены все законодательные акты и специально интересовался этим вопросом. Я также не нашел нигде в базе данных ОПИ Гомельского района. По их адресу зарегистрирована первичная профсоюзная организация.

При этом судебные исполнители предупредили Елисеева, что они могут принять в отношении его различные меры воздействия. Например, занести в базу лиц, которым запрещен выезд за пределы РБ. Или лишить водительских прав. Однако в свете своего своеобразного мировоззрения он не боится таких санкций. Что там водительские права — недавно он даже отказался от паспорта.

— Я ухожу от того, чтобы быть физлицом РБ. Я — суверен. РБ для меня — это прежде всего фирма по выжиманию налогов с населения. При этом наша экономика, образование, медицина находятся в кризисном состоянии.

Елисеев говорит, что взять с него нечего. И что он все делает по закону. По его мнению, поэтому судебные исполнители и не могут, оставаясь в правовом поле, что либо с ним поделать. Об этом своем противостоянии он снимает и распространяет видеоролики. И утверждает, что делает это прежде всего для обучения и примера другим людям.

Насколько оправданы и эффективны такие подходы и методы защиты своих прав — покажет будущее.

Примечательно, что у Алексея Елисеева и его супруги шестеро детей. Семья непьющая, по всем признакам благополучная, ранее о ней неоднократно писали положительные статьи СМИ. Однако как будет продолжаться жизнь семьи и воспитание детей, если у них конфискуют имущество — вопрос открытый.