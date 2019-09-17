На военных учениях под Смоленском БТР задавил двух росгвардейцев 17.09.2019, 13:20

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Иллюстрационное фото

Детали инцидента не раскрываются.

На военных учениях в Смоленской области БТР насмерть сбил двух сотрудников Росгвардии, сообщает ТАСС со ссылкой на Следственный комитет по Смоленскому гарнизону.

Детали инцидента не раскрываются. Собеседник агентства в ведомстве сказал лишь, что "такое есть".

По оценке Союза комитетов солдатских матерей, ежегодные небоевые потери в российской армии составляют около 600 военнослужащих. Исходя из количества отправившихся на службу в осенний призыв 2018 года, это каждый двести двадцатый призывник. Основные причины гибели – преступления, болезни, самоубийства и несчастные случаи.

При этом официальную статистику небоевых потерь министерство обороны перестало публиковать еще несколько лет назад. Последние такие данные приходятся на 2015 год: тогда небоевые потери в российской армии составляли 626 военнослужащих.