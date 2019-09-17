К 28 годам белорус выиграл в покер $25 миллионов 2 17.09.2019, 13:26

НИКИТА БОДЯКОВСКИЙ

ФОТО: ДЭННИ МАКСУЭЛЛ, POKERNEWS.COM

Как это произошло?

В стране есть успешный топовый покерист боевого возраста. Если не знали, сейчас расскажем. Парня зовут Никита Бодяковский, родом из Мозыря, 27 лет, 15-е место в мировом рейтинге игроков по суммарным призовым в «живом» покере и $25,8 млн выигрыша. Совсем недавно белорус стал победителем турнира Event #9 £50,000 NLH серии British Poker Open 2019 в Лондоне и поднял 486 тыс. фунтов стерлингов. В пересчете на баксы — что-то около 600 тыс. Покерист всея РБ не сказать что активно светится. Мы собрали его историю из того, что было в поисковике. Признаться, впечатляет, пишет onliner.by.

Бодяковский моложе большинства топ-игроков. Никита признается, пусть конкуренция с топовыми хайроллерами и дается тяжело, ему приятно сохранять голод. Кстати, про загадочный русский язык и его способность впитывать в себя английский. Хайроллеры — это покеристы, играющие на высоких ставках, в турнирах с большим бай-ином. А бай-ин — сумма грошиков, необходимая для участия в турнире, проще говоря, вступительный взнос. Безусловно, основа мотивации уроженца Мозыря — деньги, но победные эмоции тоже доставляют белорусу удовольствие.

В Лондоне Никита был одним из 18 участников соревнований. Каждый заплатил вступительный взнос в 50 тыс. фунтов стерлингов. В рамках серии British Poker Open 2019 игроку удалось также взять четвертое место на турнире Event #3 £10,000 NLH. Получился плюс в 46 тыс. фунтов (около $55 000).

Портал pokercentral.com считает Бодяковского феноменом и называет, возможно, наименее известным из топ-игроков за всю историю ведения денежного списка.

— Некоторые ребята способны улучшать свои навыки быстрее, чем я. И мне не остается ничего иного, кроме как продолжать пробовать, — говорит Никита. — Мне нравится входить в группу топ-игроков. Я уже десять лет занимаюсь покером. И это мотивирует меня — я хочу становиться как можно лучше. У меня есть время. По крайней мере, пока не исполнится 30. Успех зависит от моего финансового положения и отношения к процессу. А я наслаждаюсь этим.

Вообще, парень родился в Мозыре. На дворе стоял 1992 год. Отец Никиты был кандидатом в мастера спорта по шахматам. Сын занялся тем же спортом.

Для первого тренера Никиты, Романа Федосенко, уход талантливого воспитанника в покер не стал большой неожиданностью — явление это довольно распространенное.

— Шахматная карьера парня складывалась успешно. В шесть лет его привел в Мозырскую СДЮШОР №2 отец, сам, кстати, кандидат в мастера спорта по шахматам. Так что мальчик, несмотря на юный возраст, в игре был не новичок, — рассказывал тренер «Гомельской правде». — Ему нравилось разбирать сложные позиции, играть с соперниками постарше и посильнее. Неудачи только раззадоривали, заставляли мобилизоваться. А еще, что бывает совсем редко, юный шахматист очень рано научился совершенствовать мастерство по книгам.

В девять лет Бодяковский выиграл чемпионат республики и вообще трижды становился его победителем, несколько раз ездил на чемпионаты Европы и тоже неплохо выступал. С 12 лет был ведущим игроком в школьной команде шахматистов области. Правда, ближе к окончанию школы понял, что выбранный вид спорта не самый денежный, и нашел занятие поприбыльнее.

В 16 лет Никита увлекся онлайн-покером, завел аккаунт fish2013 на своего отца и принялся прогрессировать. Что-то читал, что-то спрашивал, что-то накапливал с опытом. Школу парень окончил далеко не отличником. А ближе к 20 годам вскрылась афера с подставным аккаунтом. С его помощью парень хотел вернуть взятые в долг денежки, операцию отследила служба безопасности и начала проверку. Белорус по ходу дела решил во всем признаться. Администрация портала сохранила за ним аккаунт, но конфисковала все деньги, заработанные до совершеннолетия. Получилось $156 000.

В сети все шло более-менее нормально, но белорусу хотелось офлайна и больших турниров. По информации cardmates.net, в «живых» событиях первый кэш Никиты датирован мартом 2010 года. Незначительный выигрыш ($5610) в турнире Russian Poker Tour, проходящем в Киеве.

Сам игрок признается, что первые три года ездил на турниры вхолостую, результата не было. Однажды белорус отправился в Копенгаген, где был близок к призам, но стал баббл-боем (в покере это игрок, вылетевший из турнира на стадии баббла, чаще всего в одном шаге до призовой зоны).

Правда, парню воздалось. В 2018-м он заработал больше $14 млн. Говорят, покерные выигрыши не отражают действительный денежный баланс игроков. Из полученной в итоге суммы всегда вычитается вступительный взнос. Плюс ко всему деньги на этот взнос часто предоставляют инвесторы, отчего игроку достается лишь часть призовых.

Шахматный тренер Бодяковского свое отношение к нынешнему занятию бывшего воспитанника деликатно называет несформированным: не знаю, мол, что и думать. Но ясно, что парень немало преуспел и ловит кайф от происходящего.