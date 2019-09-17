Археологи нашли место, где могли впервые увидеть воскресшего Христа 17.09.2019, 13:31

О реальном существование поселения Эммаус ученые спорили долгие годы.

Археологи, возможно, обнаружили библейскую деревню, в которой, согласно Евангелию от Луки, двое учеников Иисуса впервые встретили его после распятия. Об этом пишет Live Science.

В Евангелии от Луки описывается, как после распятия Иисуса два его ученика шли в деревню Эммаус. По дороге туда незнакомец спросил у путников, что произошло в Иерусалиме. Добравшись до Эммауса и остановившись там на обед, незнакомец открыл, что он и был Иисусом.

Впрочем, о реальном существование поселения Эммаус ученые спорят долгие годы. По одному из предположений, эта библейская деревня является поселением Кириаф-Иарим. Об этом говорится и в новом расследовании, которое будет опубликовано в серии «Новые исследования в археологии Иерусалима и его региона».

К такому выводу можно прийти, исходя из нескольких фактов. Например, в Евангелии от Луки говорится: Эммаус находится «в 60 стадиях» от Иерусалима, что равно примерно 13 километрам. Точно такое же расстояние между поселением Кириаф-Иарим и Иерусалимом.

Кроме того, недавние раскопки в Кириаф-Иариме позволили найти ряд укреплений, возведенных в первой половине второго века до нашей эры. Полагают, что контролировавшая регион в то время империя в том числе укрепляла и Эммаус.

Еще одно возможное подтверждение: найденные в Кириаф-Иариме керамические изделия показывают, что эта местность могла быть заселена людьми примерно в то же время, когда и происходили описанные выше библейские события.

Впрочем, точно утверждать, что Кириаф-Иарим является Эммаусом, нельзя. Например, исследователи утверждают: между названиями Кириаф-Иарим и Эммаус не существует языковой связи. Кроме того, по некоторым сведениям Эммаус находился в «30 стадиях» от города, а не 60.