Опрос: Деятельность Зеленского положительно оценивают 70% украинцев 2 17.09.2019, 14:11

Владимир Зеленский

Также вырослa поддержка украинского Кабмина и Рады.

Деятельность президента Украины Владимира Зеленского положительно оценивают 70% украинских респондентов, отрицательно – 9%. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного социологической службой Центра Разумкова с 6-го по 11 сентября 2019 года, пишет "Гордон".

При этом деятельность нового состава Кабинета Министров Украины позитивно оценивают 45%, негативно – 8%,

Отмечается, что работу вновь избранной Верховной Рады Украины положительно оценивают 44%, отрицательно – 10%.

К парламентской фракции "Слуга народа" положительно относятся 50% респондентов, отрицательно – 11%.

"Деятельность других фракций и депутатских групп в Верховной Раде Украины чаще оценивается негативно: деятельность фракции партии "Европейская солидарность" оценивают положительно лишь 14% респондентов, отрицательно – 59%, деятельность фракции партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" – соответственно 17% и 54%, фракции партии "Всеукраинское объединение "Батьківщина" – соответственно 23% и 44%, фракции партии "Голос" – соответственно 23% и 35%, депутатской группы "За будущее" – соответственно 9% и 28%", – сказано в сообщении.

По мнению 52% опрошенных, то обстоятельство, что в Верховной Раде сформировано большинство в составе одной партии "Слуга народа", положительно повлияет на страну.

При этом 11% считают, что монобольшинство принесет больше негативных последствий.

В рамках исследования были опрошены 2018 респондентов старше 18 лет во всех регионах Украины, за исключением аннексированного Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Выборка опроса строилась как многоступенчатая, случайная, с квотным отбором респондентов на последнем этапе. Теоретическая погрешность без учета дизайн-эффекта не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.