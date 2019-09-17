Глава «Русснефти» допустил обвал нефти до $50 после атаки на Saudi Aramco 17.09.2019, 14:24

Нападение дронов подстегнет рынок, однако в итоге оно может привести к рецессии.

Атака дронов на объекты Saudi Aramco в конечном итоге может привести к падению цены на нефть до $50 за баррель. Об этом заявил президент «Русснефти» Евгений Толочек, передает РБК.

«Рынок это [нападение] подстегнет однозначно... Что будет дальше — не знаю. Цена в $100 [за баррель нефти] если даже будет, то будет недолго. И потом будет скорее всего рецессия, и мы опять свалимся ближе к $50», — заявил Толочек.

При этом он отметил, что «Русснефть» по-прежнему закладывает в бюджет цену Brent в $65, ожидая возвращения котировок к этому уровню. «По факту мы пока видим $67 за баррель. Пока она [цена] как-то особо не стремится вверх», — добавил топ-менеджер.

После нападения на нефтяные объекты Saudi Aramco (ответственность взяли на себя йеменские хуситы из движения «Ансар Аллах», США обвиняют в произошедшем Иран), которое произошло на выходных, Саудовская Аравия сократила объем добычи нефти на 50%. Опрошенные РБК эксперты говорили, что восстановление добычи может занять несколько месяцев.

Цена на нефть на открытии торгов в понедельник, 16 сентября, выросла почти на 20% (больше $71 за баррель). При этом аналитики, к которым обратилось Reuters, утверждали, что в отсутствие быстрого решения проблемы цена может вырасти до $100. По состоянию на 12:40 мск вторника, нефть Brent торгуется на уровне $68 за баррель.