Юрий Дудь: Мам, точно ли Россию уважают в мире? 14 17.09.2019, 15:27

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Юрий Дудь

У всех же в окружении есть люди, которые уверены: Россия поднимается с колен.

Москва чудо как похорошела; нас в мире, наконец-то, стали уважать. Часто (но НЕ всегда) это люди старшего поколения: папы и мамы, бабушки и дедушки, пишет российский блогер Юрий Дудь в Instagram.

Кажется, сейчас отличный момент позвонить родителям и вообще показаться семье.

Найдите сегодня 10 минут времени и посмотрите вместе со своими старшими это видео.

Контекст такой:

1. 23-летний Павел Устинов стоит у метро Пушкинская с телефоном;

2. росгвардейцы подходят к нему, чтобы задержать;

3. Устинов пятится, пытается убежать, но росгвардейцы выполняют свою работу настолько коряво, что валят друг друга;

4. один из гвардейцев травмирует плечо (еще раз — в столкновении со своими же);

5. видео задержания есть с разных ракурсов, но судья НЕ СТАЛ его смотреть и отправил Устинова на 3,5 года в тюрьму.

Когда видео посмотрят близкие, просто спросите: что они думают? Пап, точно ли мы поднялись с колен, если у нас такие силовики? Мам, точно ли нас уважают в мире, если суд (важнейший орган действительно сильного государства) — вот такой?

Ба, точно ли Москва похорошела, если кто угодно может выйти из метро и уехать оттуда на зону?

Напишите потом в комментариях, что вам ответят. Кроме шуток, напишите — очень интересно.