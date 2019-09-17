Видеофакт: Что бывает, когда лукашенковские чиновники пытаются говорить по-белорусски 22 17.09.2019, 15:45

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Как только глава Гродненщины отрывался от текста, что-то шло не так.

В интернет попало выступление главы Гродненской области Владимира Кравцова на Дне белорусской письменности в Слониме. Праздник прошел 31 августа–1 cентября, пишет "Еврорадио".

Кравцов — уроженец Ленинградской области России, но почти всю жизнь прожил в Беларуси.

Во время своего выступления он читал подготовленную речь на бумажке. Но как только чиновник отрывался от текста, что-то шло не так...