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Видеофакт: Что бывает, когда лукашенковские чиновники пытаются говорить по-белорусски

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  • 17.09.2019, 15:45
  • 3,930
Видеофакт: Что бывает, когда лукашенковские чиновники пытаются говорить по-белорусски

Как только глава Гродненщины отрывался от текста, что-то шло не так.

В интернет попало выступление главы Гродненской области Владимира Кравцова на Дне белорусской письменности в Слониме. Праздник прошел 31 августа–1 cентября, пишет "Еврорадио".

Кравцов — уроженец Ленинградской области России, но почти всю жизнь прожил в Беларуси.

Во время своего выступления он читал подготовленную речь на бумажке. Но как только чиновник отрывался от текста, что-то шло не так...


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