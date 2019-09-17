Северокорейцы ранили троих российских пограничников в Японском море 8 17.09.2019, 16:02

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Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС, архив

Экипаж северокорейской шхуны совершил нападение.

Трое российских пограничников получили ранения при вооруженном нападении со стороны экипажа северокорейской шхуны в российских водах Японского моря. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение ФСБ России.

Сообщается, что российские пограничники обнаружили две северокорейские шхуны и 11 мотоботов, занимавшихся браконьерством. Одна шхуна с экипажем численностью 21 человек была задержана первой.

Экипаж второй шхуны в составе 45 человек напал на членов осмотровой группы пограничного корабля. Корабельным составом пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю были приняты меры по пресечению противоправной деятельности. В итоге вторая шхуна также была задержана, сообщили позднее в ФСБ.