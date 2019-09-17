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На гродненской дороге нарисовали двухсотметровое граффити

  • 17.09.2019, 16:11
  • 1,453
На гродненской дороге нарисовали двухсотметровое граффити

Прямо по нему ездят машины.

В Гродно на улице Горького появилось необычное граффити, состоящее из множества картинок. Его ко Дню города создали гродненские художники и студенты. При этом находится двухсотметровое граффити… на проезжей части. И если во время празднования дня рождения Гродно улица была перекрыта, то сейчас по изображениям ездят автомобили, пишет tut.by.

Граффити состоит из 40 небольших изображений, объединенных одной темой — историческим прошлым Гродно. Художники над его созданием трудились несколько дней. Торжественно картину на асфальте открыли во время празднования Дня города.

На проезжей части схематически изображены важнейшие памятники Гродно, есть картины, посвященные известным поэтам и писателям, которые родились и жили в Гродно, — например Василю Быкову или Максиму Богдановичу. Есть в граффити также ботанический сад Жилибера, герб Тизенгауза и белорусские орнаменты.


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