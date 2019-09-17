«Подошла бабушка и сказала, что Лукашенко — все» 4 Андрей Войнич, активист «Европейской Беларуси»

17.09.2019, 16:31

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Новый день, новые люди и новые истории со сбора подписей.

Начался день с того, что я решил в одиночку пойти по квартирам с утра до пикета по сбору подписей на Немиге, было пара свободных часов. Потом был пикет по сбору подписей напротив МакДоналдса на Романовской Слободе.

Часто подходили люди разных возрастов, фоткались с флагами, со мной и с моим помощником Юрой, задавали вопросы, делились с нами мнениями и историями.

Подошла бабушка, сказала что она слишком старая, что забыла паспорт но очень хочет поставить подпись, потому что жить стало невыносимо. Сказала, что уверена в том, что Лукашенко уже все, скоро ему конец, ведь не может же так быть, чтобы она умерла и не увидела, чем все закончится. Рассказала, что на лекарства совсем не хватает, что «этот придурок весь народ в секонд-хенд одел», что пришлось осилить интернет, чтобы можно было читать нормальные новости — «Хартию», «Народную волю».

Потрясающая старушка, искренне желаю ей, чтобы ее желание увидеть кончину режима исполнилось.

Один раз подошла девушка моего возраста, сказала, что изучает кандидатов, но не знала, что от оппозиции на нашем округе тоже есть. Рассказал вкратце о наших целях и планах — сказала, что подъедет на следующий пикет с паспортом.

Вечером после пикетов вновь пошли по квартирам, поднимаемся на девятый этаж, открывает дверь молодой человек, лет 20.

Я говорю :

- Не хотите поучаствовать в политической жизни страны? Собираем подписи за кандидата от «Европейской Беларуси»

- Нет, меня политика не касается.

- Ну, ок, не касается ладно. Ждите, когда коснется.

- А как вы к службе в армии относитесь ?

- К службе — положительно, к закону об отсрочках отрицательно.

- Вот я как раз попал под этот бред... Где подпись ставить ?

- А говорите, что политика вас не касается!

Не все понимают, что политика касается всех без исключений, просто точки касания не всегда ощутимы и видны сразу, но, к сожалению, в Беларуси — почти всегда болезненны в той или иной степени.

Когда мы все будем участвовать активно в политической жизни страны, тогда и решения за нас принимать не будет горстка зажравшихся проворных циников, тогда и жить будем лучше, намного лучше.

Андрей Войнич, активист «Европейской Беларуси», «Фейсбук»