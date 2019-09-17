Российские актеры проводят флешмоб в поддержку Павла Устинова 2 17.09.2019, 16:50

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Павел Устинов

Фото: DPA

Павел Устинов проходит по так называемому «московскому делу».

Российский актер Александр Паль объявил флешмоб в поддержку актера Павла Устинова. Защищая своего коллегу, Паль заявил, что видео, подтверждающее невиновность Устинова, не было принято судом во внимание в качестве доказательства. Паля тоже задержали 3 августа, но отпустили из участка после звонка из администрации президента, сообщает "Настоящее время".

В Instagram уже насчитывается более 1700 публикаций с хэштегом #свободупавлуустинову.

16 сентября Устинова приговорили к трем с половиной годам лишения свободы за "применение насилия в отношении сотрудника Росгвардии" на акции протеста 3 августа в Москве. Сам Устинов вину не признал.

Павел Деревянко, Евгений Стычкин, Никита Кукушкин и другие актеры записывают ролики в поддержку Павла Устинова, приговоренного к 3,5 годам колонии.



Устинов якобы вывихнул плечо росгвардейцу при задержании. Свидетели защиты подтвердили, что Устинов не оказывал сопротивления pic.twitter.com/d7ZRyOEpXm — Настоящее Время (@CurrentTimeTv) September 17, 2019

- Если правосудие превращается в слепую дубину, не взирая на все аргументы. Если власть не умеет давать задний ход, как бы идиотски это не выглядело, это для неё очень плохо кончается. Отпустите Устинова", – сказал в своем обращении Андрей Макаревич.

- Обращения в поддержку Устинова опубликовали актеры Никита Ефремов, Артур Смольянинов, Павел Табаков, Равшана Куркова, Александр Петров, Григорий Добрыгин, Ирина Горбачева, Анна Чиповская, Геннадий Смирнов, Ирина Вилкова, Валерий Смекалов, Юлия Пересильд, Павел Попов, Таисия Вилкова, Валерий Смекалов, Роман Евдокимов, Данил Иванов, Елена Коренева.

Телеведущий и актер Максим Галкин выступил в поддержку Устинова: "Политика меня не интересует, меня интересует моя законная свобода, равно как и свобода всех законопослушных соотечественников".

Режиссер МХТ им. Чехова Александр Молочников призвал коллег рассказывать зрителям об этом приговоре после спектаклей. "Я попросил коллег говорить на поклонах об этом. Просто говорить", – заявил он.

Актер Евгений Стычкин: "Представьте на одну секунду, что это может быть ваш брат, ваш сын…"

Журналист Юрий Дудь выложил в своем инстаграме видео задержания Устинова и обратился к своим подписчикам: "Найдите сегодня 10 минут времени и посмотрите вместе со своими старшими это видео.<...> Когда видео посмотрят близкие, просто спросите: что они думают? Пап, точно ли мы поднялись с колен, если у нас такие силовики? Мам, точно ли нас уважают в мире, если суд (важнейший орган действительно сильного государства) – вот такой?"

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров на своей странице в инстаграме, обращаясь к судьям, написал: "Ясно все, и тем не менее, у людей другое мнение. Есть на счет, на ваш, сомнение, – Вы в своем уме? Комон?"

Музыкант Павел Артемьев призвал обратить внимание на видео задержания Устинова: "Я категорически не согласен с этим несправедливым приговором и очень, очень надеюсь на то, что его оправдают и отпустят на свободу".

Накануне финальные поклоны спектаклей в МХТ им. А. П. Чехова, театральном центре "На Страстном", Другом театре и "Сатириконе" закончились выступлениями в поддержку Устинова. "Давайте не будем "мертвыми душами", давайте не будем молчать об этом, давайте поддержим Павла Устинова", – сказали со сцены представители театральной школы Константина Райкина.

Многие выкладывают изображение с надписью "Я/Мы Павел Устинов", сравнивая ситуацию с акцией в поддержку журналиста "Медузы" Ивана Голунова. "Это просто чудовищный приговор молодому парню, который ничего не сделал!" – написал в своем инстаграме российский певец Сергей Лазарев

В комментарии к посту Лазарева певец Влад Топалов, с которым они вместе выступали в группе Smash!. не согласился "со всей этой волной", заявив, что "у нас не каменный век и не инквизиция, чтобы без вины сажали на 3,5 года". "Запомни, Шарапов, наказаний без вины не бывает", –упомянул певец цитату героя "Место встречи изменить нельзя".

Актер Никита Кукушкин призвал не играть у режиссеров-лоялистов, не сниматься в пропагандистских фильмах, сделать выводы из клипа Тимати.

Ранее Константин Райкин, худрук Высшей школы сценических искусств, где учился Устинов, назвал приговор "преступной несправедливостью".