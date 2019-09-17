Как «тунеядец» из Гомеля пытался найти работу с помощью государства 17.09.2019, 17:12

В результате оказался еще и должен.

Молодой безработный гомельчанин Константин Аксёнов пытался с помощью государства найти себе работу, пишет «Гомельская весна».

По направлению городского управления по занятости он окончил курсы водителя троллейбуса, но к работе его не допустили по состоянию здоровья. Такой вердикт ему вынесли в той же специализированной поликлинике №7, в которой он проходил медосмотр перед тем, как приступить к обучению.

Теперь городской прокурор пытается через суд взыскать с безработного гомельчанина 3342 бел. рубля (около 1635 $) потраченных государством на его обучение водителем троллейбуса.

Почему одни и те же врачи сначала допустили гомельчанина к обучению а потом запретили ему водить троллейбус? Как не оказаться должным государству деньги за те ошибки, которое оно допускает? Что делать в такой ситуации?

На эти вопросы в видео отвечает правовой инспектор независимого профсоюза РЭП Леонид Судаленко: