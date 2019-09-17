Цены на нефть рухнули на 6% 1 17.09.2019, 18:10

Цены упали на новостях о сроках ремонта нефтезавода в Саудовской Аравии.

«Звездный час» для рынка нефти, где цены в понедельник взлетели на 20% за минуту, похоже, подошел к концу.

На торгах во вторник котировки нефтяных фьючерсов рухнули на 6% на новостях о том, что возвращение на рынок саудовских поставок займет меньше, чем ожидалось.

Ремонтные работы на заводе в Абкаике, по которому в субботу был нанесен массированный удар с использованием дронов и крылатых ракет, займут две-три недели, сообщил Reuters высокопоставленный чиновник в Эр-Рияде, передает finanz.ru.

По его словам, за этот срок Саудовская Аравия сможет вернуть добычу на прежние уровни. Из-за ЧП, напомним, королевство остановило 58% мощностей, лишив рынок поставок на 5,7 млн баррелей в день.

Официальное заявление о сроках восстановления добычи государственная нефтяная компания Saudi Aramcо сделает на пресс-конференции в 20.00 по Минску.

Но рынок не ждет публичного подтверждения. На 17.20 по Минску контракты на сорт Brent в Лондоне рушатся на 6,4% - до 64,57 доллара за баррель. Американский сорт WTI дешевеет на 5,9% - до 58,96 доллара за бочку.

Следом по наклонной катится курс рубля. На 17.22 по Минску доллар на Московской бирже подорожал на 31 копейку - до 64,35 рубля; евро - на 57 копеек, до 71,01 рубля.

Число заявок на покупку валюты более чем втрое превышает количество продавцов: биржей зарегистировано 1697 ордеров на покупку долларов (с расчетом завтра) и только 611 - на продажу. На торгах евро дисбаланс еще больше: 946 покупателей и 261 продавец.

При ударе по заводу Абкаик, где перед отправкой на экспорт проводится первичная обработка нефти с крупнейшего саудовского месторождения Гавар, пострадали 5 из 18 стабилизационных колонн, заявил Bloomberg бывший советник Saudi Aramco Филипп Корнелл. Для их ремонта потребуются запчасти - вопрос в том, как быстро их можно достать и установить.

Большая часть мощностей осталась цела. Саудовские чиновники говорили в понедельник, что около 3 млн баррелей в сутки могут вернуть уже в ближайшие дни.

Впрочем, быстрый откат цен на нефть к прежним уровням, ниже 60 долларов за баррель Brent, маловероятен, считает глава отдела исследований сырьевых рынков в Citigroup Эд Морс.

«Неважно, сколько уйдет на восстановление добычи, пять дней или намного дольше. Главный вывод из случившегося состоит в том, что инфраструктура Саудовской Аравии крайне уязвима к атакам, и рынок долгое время недооценивал этот факт», - объясняет он.