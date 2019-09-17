В Минске со стадионным шоу выступит «Океан Ельзи» 1 17.09.2019, 18:20

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Концерт группы Святослава Вакарчука состоится в эту пятницу.

20 сентября в Минске после двухлетнего перерыва выступит украинская группа «Океан Ельзи». Музыканты специально для белорусских поклонников адаптировали шоу, которое фанаты увидели в августе 2018-го на киевском стадионе «Олимпийский», передает «Белсат».

Концерт начнется в 20:00 на «Минск-Арене». Зрители увидят нестандартную сцену и видеоинсталляции, много звука и света, и услышат любимые песни.

Последний концерт группы в Беларуси прошел на фестивале LIDBEER-2017.

В октябре 2019 года «Океану Ельзи» исполнится 25 лет. За это время музыканты выпустили 9 полноформатных альбомов и стали одной из самых известных групп Украины во всем мире. На концерте в Минске зрителей ждут новые песни, а также всем известные хиты.

Стоимость билета от 60 до 180 рублей, фанзона – 140 рублей, танцпол – 90 рублей.