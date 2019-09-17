Мечты Путина Аравийского Александр Гольц

17.09.2019, 18:32

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Александр Гольц

Чем опасна ситуация на Ближнем Востоке.

Ситуация на Ближнем Востоке в очередной раз приблизилась к большой войне. В ночь на 14 сентября по предприятиям саудовской национальной нефтяной компании Saudi Aramco на востоке страны были нанесены воздушные удары. Нападению подвергся крупнейший в мире нефтеперерабатывающий комплекс вблизи города Абкаики и нефтеперерабатывающий завод в районе Хурайс, где располагается второе по величине нефтяное месторождение Саудовской Аравии. После атак на обоих предприятиях вспыхнул сильный пожар. В результате производство саудовской нефти упало наполовину, что вызвало панику на мировых финансовых рынках. Стоимость нефти выросла на десять процентов. До сих пор достоверно неизвестно, каковы размеры причиненного ущерба и удастся ли Саудовской Аравии быстро восстановить производство.

Также достоверно неизвестно, ни кто совершил эту атаку, ни даже то, какими средствами она была совершена. Ответственность за авиаудары взяли на себя мятежники из йеменского движения «Ансар Аллах», с которыми Саудовская Аравия довольно безуспешно воюет последние годы. Однако Вашингтон однозначно обвинил в произошедшем Иран. При этом специалисты спорят о том, были ли нефтепромыслы атакованы дронами или же это были крылатые ракеты. Обращает на себя внимание необычайная точность ударов этих «дронов», которые должны были пролететь никак не меньше тысячи километров. Все двенадцать емкостей для очистки нефти в Абкаики (каждая диаметром всего в 30 метров) были поражены строго в центр. Трудно предположить, что хуситские дроны обладают такой точностью. Кроме того, в Вашингтоне указывают: дроны или крылатые ракеты прилетели с севера, а не с юга, как должно быть, если бы они были запущены в Йемене. Наконец, подлет к цели проходил на низких высотах (из-за этого не среагировали системы ПВО), что скорее говорит об использовании крылатых ракет.

Все это однозначно указывает на Иран как источник атаки, считают в Вашингтоне. Мало того, именно Тегеран обеспечивает хуситов дронами и ракетами. В этой ситуации сообщения американского президента в Twitter (а именно ими Дональд Трамп информирует внешний мир о своей позиции) крайне противоречивы. В одних он сообщает, что «Америка зарядила снаряды», в других же — что он предпочел бы дипломатическое разрешение кризиса.

Столь же противоречивую позицию занимает и Эль-Риад. С одной стороны, саудовцы отвергли заявление хуситов о том, что удары нанесли именно они. С другой — они не торопятся объявить, что атаки провел именно Иран, что и дало бы Вашингтону классический casus belli, повод для войны. Иран, как водится, разразился превентивными угрозами в адрес США, сообщив, что под прицелом его ракет находятся и американские базы на Ближнем Востоке, и американская авианосная группировка.

И вот в этой ситуации, когда любое неосторожное слово, не говоря уже о неосторожном действии, может обернуться большой войной на Большом Ближнем Востоке, главный российский начальник изволил в очередной раз заявить нечто неожиданное. «Что касается помощи Саудовской Аравии. В Коране говорится о неприемлемости любого вида насилия, кроме защиты своего рода. Чтобы защитить „свой род“, свою страну, мы готовы оказать соответствующую помощь Саудовской Аравии, а политическому руководству Саудовской Аравии достаточно принять мудрое государственное решение, как это сделали в свое время руководители Ирана, закупив С-300, и сделал президент (Турции — А.Г.) Эрдоган, закупив у России новейшие комплексы ПВО С-400 „Триумф“. Они надежно защитят любые объекты инфраструктуры Саудовской Аравии», — поведал Путин после встречи с президентами Ирана и Турции. Очевидно отставной подполковник ФСБ представляет себя полковником Лоуренсом Аравийским, легендой британской разведки, который в годы Первой мировой поставлял оружие арабским племенам, воевавшим с Турцией. Теперь же, действуя сугубо в традициях английской дипломатии даже не XX, а XIX века, Путин заявляет о готовности вооружать уже все воюющие стороны.

При этом следует иметь в виду, что все рассуждения об «оборонительном» характере систем ПВО являются злостной демагогией. Обладание мощной системой защиты как раз и может подтолкнуть потенциального агрессора к действию. Исходя именно из этой логики, Москва всячески обличает попытки США создать систему глобальной противоракетной обороны. Как раз сейчас, в момент резкого обострения ситуации, самое время задуматься, какую роль в усилении агрессивности Тегерана сыграла продажа ему Россией комплекса ПВО С-300.

При этом только Путину кажется, что нынешняя ситуация обеспечивает России немалые преференции. Цены на нефть, конечно, поднялись. Однако этот подъем может сделать рентабельной добычу сланцевой нефти в США. Что позволит американцам качественно повысить эффективность добычи. И это, как предсказывают некоторые эксперты, приведет в долгосрочной перспективе к резкому обвалу цен со всеми вытекающими для российской экономики последствиями. Но главное не это.

Представим, что мечты Путина Аравийского осуществились. Саудовцы вдруг вспомнили о давно забытых намерениях относительно закупки С-400 и спешно приобрели этот комплекс. А потом разразилась новая война. В которой на одной стороне Иран с С-300, на другой — Саудовская Аравия с С-400. В ходе боевых действий страна, продавшая военную технику, обречена помогать покупателю — проводить ремонт, поставлять запчасти, обучать военнослужащих, взамен тех, кто выбыл в ходе боевых действий. России придется или выбирать между клиентами, или, совершая немыслимые кульбиты, оказывать поддержку каждой из противоборствующих сторон одновременно. А обе они будут ждать дипломатической, а может, и прямой военной поддержки. Эта задачка посложнее головоломок, которые решал полковник Лоуренс. Он все-таки поставлял оружие лишь одной из воюющих сторон. Кремль же рискует заиграться и стать врагом для каждого из участников возможного конфликта…

Александр Гольц, ej.ru