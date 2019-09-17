Как проходят рабочие будни профсоюза РЭП 1 17.09.2019, 18:41

Только за два месяца профсоюз РЭП помог вернуть своим членам около 100 тысяч рублей незаконно удержанных средств.

Сезон отпусков прошел, наступили суровые рабочие будни. Офис профсоюза РЭП в Минске работал в авральном режиме и летом, но сейчас нагрузка на сотрудников профсоюза существенно возросла.

О рабочих буднях и проблемах, с которыми люди приходят по адресу Кульман, 4, сайт praca-by.info побеседовал с лидером профсоюза РЭП Геннадием Федыничем.

— Приоритетом профсоюза РЭП, наряду с плановыми мероприятиями, остается оказание юридической помощи. Только в Минске ежедневно раздается порядка 10-12 звонков, как правило, от нечленов профсоюза с просьбами о помощи.

Несколько примеров. Человек отработал главным инженером на предприятии более девяти месяцев (строительная фирма), однако по ставке главного инженера с работником так и не рассчитались. Более того, в трудовой книжке нет отметки, что он работал в этой должности. Естественно, будем обращаться в суд с требованием восстановить права работника и взыскать не только заработную плату, но и выплаты за каждый день просрочки.

Или вообще знаковое дело, в котором фигурирует министерство архитектуры и строительства. Женщина работала в успешном IT-предприятии, которое вдруг стало убыточным и его ликвидировали. А женщине не выплатили достаточно большую сумму — около 6 тысяч рублей. Казалось бы, нет предприятия — нет проблемы? А проблемы есть, так как кризисный управляющий не все сделал в соответствии с законом. Дело не простое, но мы планируем довести его до логического завершения.

Пенсионерам тоже приходится очень несладко в нашей стране. Пенсионер за 70 лет, ранее работавший на российскую фирму в Алжире, получал пенсию с учетом стажа работы в России. Потом вдруг чиновнику из комиссии по назначению пенсии в администрации Первомайского района Минска стукнуло в голову, что нет подтверждающего документа из России о том, что деньги вносились в Пенсионный фонд. Департамент госинспекции по труду должным образом отреагировал и предложил комиссии направить запрос в Россию. Работникам пенсионных фондов Беларуси должно быть известно, что с 2001 по 2010 год в России не существовало Пенсионного фонда, существовал единый налог, который перечислялся в том числе на пенсию. Тем не менее человека незаконно лишили части пенсии, и он ходит кругами по чиновничьим кабинетам…

И еще один пример. К нам обратились работники предприятия, которое принадлежит управлению делами Президента. В торговом доме «Восточный» обнаружили недостачу, и наниматель ставит сжатые сроки по ее погашению. Между тем работники на протяжении длительного времени указывали нанимателю на то, что не соблюдаются правила хранения материальных ценностей, не работают кассовые аппараты. Но работодатель проигнорировал все обращения, напротив, обратился в прокуратуру с требованием привлечь работников к ответственности. Это ни в какие ворота не лезет и все очень напоминает элементарный шантаж! К нам ведь обратились не 5 человек, а 15 человек! Мы намерены взять на контроль это дело и помочь нашим новым членам профсоюза.

Вот только поверхностный срез проблем, которые поднимали посетители профсоюза на прошлой неделе; по моим ощущениям, нынешняя неделя выдастся не легче. Вопросов много, но, к сожалению, ни официальные профсоюзы (наши посетители по четырем названным делам состояли именно в официальных профсоюзах), ни представители властных структур, которые гоняют граждан по кругу, не занимаются проблемами должным образом. Так зачем людям такие профсоюзы и такие чиновники?

Но самая главная беда общества — повсеместная правовая безграмотность нашего населения. А знаешь свои права, значит, сможешь их защищать.

— С какими проблемами люди чаще всего обращаются в профсоюз?

—Договора подряда, невыплата денежных средств, предусмотренных договорами подряда, материальная ответственность, пенсионное обеспечение. И, к сожалению, вопрос, который уже в течение длительного времени остается актуальным: как уволиться до истечения срока контракта? Эта проблема важна для работников как государственного, так и негосударственного сектора экономики.

— Чаще в профсоюз обращаются нечлены профсоюза, однако РЭП имеет право оказывать помощь только своим членам. Как выходите из этой ситуации?

— Мы честны перед людьми и откровенно говорим, что по закону не имеем права помогать нечленам профсоюза. Но даем им бесплатные консультации. Если человек готов дальше отстаивать свои право самостоятельно – слава Богу, если нет – люди вступают в профсоюз, платят взносы, работают, а взамен получают профессиональную защиту профсоюза. И мы не можем и не должны отказать гражданину, который вступает в профсоюз, в реальной юридической помощи.

— Профсоюз отказывает посетителям в помощи?

— Часть людей самостоятельно уже прошли все возможные судебные инстанции, дойдя вплоть до Верховного суда – а проблема так и не решена. Люди, не имеющие юридических знаний, делают ошибки, защищая сами себя. В таких случаях мы честно говорим людям, что не видим новых, вновь открывшихся обстоятельств по делам, поэтому ничем помочь не можем. Но существует ряд дел, по которым на начальном этапе можно было помочь, и, если бы человек вовремя пришел к нам, исход был бы совершенно иной.

— Но юридические службы РЭП работают не только в Минске, но и в регионах.

— Юридические службы работают в Гомеле, Бресте, Могилеве, Минске, также работают и волонтеры. Этого, конечно, недостаточно. Говорят, РЭП неклассический профсоюз. Люди говорят, и слава Богу, что есть такой неклассический профсоюз, который ими востребован. Если бы было больше таких профсоюзов, нам было бы гораздо легче работать в классике жанра: коллективный договор, наниматель, тарифное соглашение. Таким образом вести переговорный процесс гораздо легче, чем ходить по инстанциям и судам; наших правовых инспекторов хорошо знают в районных, городских и областных судах. Поэтому хочу сказать всем: звоните, приходите вовремя и никогда не отчаивайтесь.

Правда не за тем, за кем сила, а за тем, за кем правда.