Польша и Литва подтвердили позицию по «Северному потоку - 2» 17.09.2019, 18:53

Премьеры Польши и Литвы обсудили энергетическую безопасность.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий завершил свой однодневный визит в Литву. В Вильнюсе он принял участие в торжественном открытии нового телеканала Польского телевидения и встретился с премьер-министром Литвы Саулюсом Сквернeлисом, передает «Радио Польша».

Во время встречи премьеры двух стран обсудили вопросы энергетической безопасности, в том числе угрозы, возникающие в связи со строительством российско-немецкого газопровода «Северный поток-2».

«Поэтому так важно то, что делает Польша, то есть строительство балтийского газопровода из Норвегии, а также увеличение мощности терминала по переработке сжиженного природного газа в Свиноуйсьце», - сказал польский премьер.

Саулюс Сквернeлис заверил, что его правительство поддерживает увеличение количества американских солдат в Польше.

В свою очередь, Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава будет выступать за то, чтобы цифровой налог был частью собственных доходов Европейского союза. По оценке представителей двух стран, Евросоюз должен найти способ восполнить дефицит бюджета после выхода Великобритании из состава Содружества.

«Я бы хотел обратить ваше внимание на высказывания касательного цифрового налога, которые распространяются в Европейском союзе в последнее время. Цифровой налог разрабатывается на уровне всего ЕС. Польша будет выступать за то, чтобы этот налог мог стать частью собственных доходов ЕС. Это бы компенсировало дефицит бюджета, который возникнет в результате выхода Великобритании из Евросоюза. Нам еще предстоят длительные переговоры», - заявил польский премьер.

Предполагается, что налогом будут облагаться доходы предприятий, работающих в сфере цифровых услуг, таких как, например, социальные сети. В следующем году Организация экономического сотрудничества и развития планирует опубликовать отчет о налогообложении цифровой экономики.

После совместной пресс-конференции глава польского правительства отправился в Дом польской культуры, где находится редакция польской государственной телекомпании.

В завершение своего пребывания в литовской столице глава польского правительства возложил венок на кладбище Расу. Кладбище Расу является местом захоронения выдающихся деятелей польской, литовской, белорусской культуры. Здесь находится мавзолей, в котором захоронено сердце Юзефа Пилсудского и его мать.