Заместитель Госсекретаря США посетил Куропаты 7 17.09.2019, 19:01

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Дэвид Хэйл

Дэвид Хэйл отметил цену, которую Беларусь заплатила за независимость.

Заместитель Госсекретаря США Дэвид Хэйл посетил урочище Куропаты.

«Заместитель Госсекретаря Дэвид Хэйл посетил Куропаты, чтобы вспомнить о трагической судьбе жертв тирании и террора, отметить цену, которую Беларусь заплатила за свою независимость, и выразить стремление к тому, чтобы такие события никогда не произошли вновь», - говорится в сообщении посольства США в Минске.