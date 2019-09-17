Заместитель Госсекретаря США посетил Куропаты

Заместитель Госсекретаря США посетил Куропаты7
- 17.09.2019, 19:01
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Дэвид Хэйл отметил цену, которую Беларусь заплатила за независимость.
Заместитель Госсекретаря США Дэвид Хэйл посетил урочище Куропаты.
«Заместитель Госсекретаря Дэвид Хэйл посетил Куропаты, чтобы вспомнить о трагической судьбе жертв тирании и террора, отметить цену, которую Беларусь заплатила за свою независимость, и выразить стремление к тому, чтобы такие события никогда не произошли вновь», - говорится в сообщении посольства США в Минске.
Намеснік Дзяржсакратара Дэвід Хэйл наведаў Курапаты, каб узгадаць пра трагічны лёс ахвяраў тыраніі і тэрору, адзначыць цану, якую Беларусь заплаціла за сваю незалежнасць, і выказаць імкненне да таго, каб такія падзеі ніколі не адбыліся ізноў. pic.twitter.com/2MftezEpQh— U.S. Embassy Minsk (@USEmbBy) 17 сентября 2019 г.