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Заместитель Госсекретаря США посетил Куропаты

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  • 17.09.2019, 19:01
  • 1,906
Заместитель Госсекретаря США посетил Куропаты
Дэвид Хэйл

Дэвид Хэйл отметил цену, которую Беларусь заплатила за независимость.

Заместитель Госсекретаря США Дэвид Хэйл посетил урочище Куропаты.

«Заместитель Госсекретаря Дэвид Хэйл посетил Куропаты, чтобы вспомнить о трагической судьбе жертв тирании и террора, отметить цену, которую Беларусь заплатила за свою независимость, и выразить стремление к тому, чтобы такие события никогда не произошли вновь», - говорится в сообщении посольства США в Минске.


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