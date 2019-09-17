Песков об ответственности Путина за репрессии: Не считаю уместным этот вопрос 5 17.09.2019, 19:19

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Павeл Устинов

Кремль отказался реагировать на приговор Павлу Устинову, за которого вступились десятки актеров.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков провёл во вторник брифинг, на котором прокомментировал последние резонансные уголовные дела, связанные с протестными акциями в Москве, а также серию обысков у сторонников Навального более чем в сорока городах России. Расшифровку брифинга приводит издание "Медуза".

Песков отметил, что Путин, "безусловно, в курсе" и "получает информацию по всему", но традиционно подчеркнул, что "президент не может ни реагировать, ни влиять на решение суда", а "у того, в отношении кого вынесено это решение, существует предусмотренное законом право обжалования".

При этом пресс-секретарь Путина сказал, что "президент вряд ли смотрел видео задержания" актёра Павла Устинова, которого накануне приговорили к трём с половиной годам лишения свободы по делу о применении насилия к сотруднику полиции. На кадрах, которые отказался рассматривать суд, видно, как полицейские сбивают стоявшего на улице Устинова с ног, бьют его дубинками, а тот не оказывает никакого сопротивления. Песков заявил, что разбираться в обстоятельствах уголовных дел – не прерогатива Путина.

На замечание журналистов о том, что именно президент является гарантом конституции и прав граждан, а также назначает руководителей силовых ведомств, Песков сказал, что ему всё "понятно" и он не считает "уместным этот вопрос".

Журналисты также поинтересовались, как идут служебные проверки по жалобам журналистов Ивана Голунова, которому полицейские подбросили наркотики, Ильи Азара, которого полицейские насильно вывели из квартиры, оставив в ней его полуторагодовалую дочь, а также по жалобе участницы протестной акции за честные выборы в Москве, которую сотрудник Росгвардии ударил в живот. Песков заявил, что "результатов пока нет", и посоветовал обращаться в МВД.

Наконец, пресс-секретарь Путина прокомментировал действия следователей при обыске в квартире бабушки юриста воронежского штаба Навального Даниила Новикова. Во время следственных действий 79-летней женщине стало плохо, её отвезли в больницу с инфарктом, где спустя несколько дней она умерла.

"К сожалению, не знаю, с чем была связана смерть упомянутой вами бабушки, – сказал Песков. – Это прерогатива медиков – давать какие-то заключения".