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SEHA-лига: БГК разгромил московский «Спартак»

  • 17.09.2019, 20:15
SEHA-лига: БГК разгромил московский «Спартак»

Чемпион Беларуси победил клуб из Москвы со счетом 35:24.

БГК им. Мешкова праздновал первую победу в новом сезоне СЕХА-Газпром-лиги: чемпион Беларуси дома разгромил московский "Спартак" — 35:24. Лучшим у хозяев стал Никита Вайлупов, забросивший девять мячей, передает pressball.by.

БГК им. Мешкова — Спартак — 35:24 (17:10)

Группа "В": Веспрем — 6 (2), Загреб — 3 (2), Еурофарм Работник — 3 (1), БГК им. Мешкова — 3 (2), Металопластика — 0 (1), Спартак — 0 (2).


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