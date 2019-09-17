SEHA-лига: БГК разгромил московский «Спартак» 17.09.2019, 20:15

Чемпион Беларуси победил клуб из Москвы со счетом 35:24.

БГК им. Мешкова праздновал первую победу в новом сезоне СЕХА-Газпром-лиги: чемпион Беларуси дома разгромил московский "Спартак" — 35:24. Лучшим у хозяев стал Никита Вайлупов, забросивший девять мячей, передает pressball.by.

БГК им. Мешкова — Спартак — 35:24 (17:10)

Группа "В": Веспрем — 6 (2), Загреб — 3 (2), Еурофарм Работник — 3 (1), БГК им. Мешкова — 3 (2), Металопластика — 0 (1), Спартак — 0 (2).