Кличко намерен повторно баллотироваться в мэры Киева 4 17.09.2019, 20:30

Виталий Кличко

Выборы в Киеве могут состояться 8 декабря.

Городской глава Киева Виталий Кличко собирается баллотироваться в мэры Киева на предстоящих местных выборах.

Об этом Кличко заявил на брифинге, сообщает Укринформ.

«Я буду бороться за самоуправление, интересов киевлян, я буду бороться за город Киев и Украину. Потому что вижу Киев европейским городом и Украину — европейской. Я уже много сделал и еще много нужно сделать. И поэтому на следующих выборах я буду баллотироваться на должность мэра, я буду также вести свою политическую силу», — заявил Кличко.

Ранее сообщалось, что выборы в Киеве могут состояться 8 декабря.