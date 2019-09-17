Кличко намерен повторно баллотироваться в мэры Киева

Кличко намерен повторно баллотироваться в мэры Киева4
- 17.09.2019, 20:30
Выборы в Киеве могут состояться 8 декабря.
Городской глава Киева Виталий Кличко собирается баллотироваться в мэры Киева на предстоящих местных выборах.
Об этом Кличко заявил на брифинге, сообщает Укринформ.
«Я буду бороться за самоуправление, интересов киевлян, я буду бороться за город Киев и Украину. Потому что вижу Киев европейским городом и Украину — европейской. Я уже много сделал и еще много нужно сделать. И поэтому на следующих выборах я буду баллотироваться на должность мэра, я буду также вести свою политическую силу», — заявил Кличко.
Ранее сообщалось, что выборы в Киеве могут состояться 8 декабря.