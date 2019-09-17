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Беларусь не добилась от РФ полной компенсации за «грязную» нефть

  • 17.09.2019, 20:37
Беларусь не добилась от РФ полной компенсации за «грязную» нефть

Об этом заявил зампредседателя «Белнефтехима».

Беларусь продолжит переговоры с Россией для компенсации потерь от грязной нефти. Об этом сообщил 17 сентября зампредседателя «Белнефтехима» Владимир Сизов.

Представитель концерна отметил, что часть зафиксированного ущерба уже компенсирована, но остались вопросы относительно неполученных доходов за транзит нефти, недозагрузку нефтеперерабатывающих заводов и ущерба оборудованию, передает БелТА.

По его словам, конкретные суммы компенсации определят переговоры с российской стороной.


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