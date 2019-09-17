Прокуратура Испании допускает арест российского олигарха Фридмана 1 17.09.2019, 20:56

Михаил Фридман

Он может быть арестован по обвинению в незаконном присвоении испанской корпорации.

Специальная антикоррупционная прокуратура Испании направила во вторник, 17 сентября, письмо в Национальную судебную палату (НСП), в котором настаивает на личной явке российского олигарха Михаила Фридмана на допрос, назначенный на 7 октября.

В документе, адресованном судье НСП Мануэлю Гарсия Кастельону, копия которого имеется у DW, необходимость личной явки россиянина объясняется тем, что по итогам допроса прокуратура, возможно, потребует поместить Фридмана под стражу на все время расследования. В качестве альтернативной меры прокуратура не исключает также арест с возможностью освобождения на время следствия под залог и с условием не покидать территорию Испании.

Прокуратура отвергает просьбу Фридмана

Хотя дело против Фридмана было возбуждено еще в начале августа, о возможности его ареста прокуратура заявила впервые. Этому предшествовало обращение россиянина в Национальную судебную палату Испании, в котором он просил провести допрос по видеоконференции из Лондона, где он проживает. Свою просьбу Фридман мотивировал предстоящей офтальмологической операцией и рекомендацией врачей не летать самолетами. В этой связи НСП запросила мнение прокуратуры.

Настаивая на недопустимости заочного допроса, прокуратура напомнила, что судья принимает решение о явке или неявке подозреваемого на допрос в связи с болезнью лишь на основании судебно-медицинской экспертизы, результаты которой Фридман не представил.

Обвинения в адрес олигарха

Миллиардер подозревается в незаконном присвоении испанской корпорации ZED WorldWide, действующей в сфере высоких технологий. Он преследуется сразу по нескольким статьям УК Испании, в числе которых "наказуемое банкротство", "коррупция в среде юридических лиц", "махинации с целью изменения цен" и "нелояльное администрирование".

Будучи с 2008 года ведущим партнером Zed WorldWide, оценивавшейся в полтора миллиарда евро, Фридман, как утверждает прокуратура, действуя через своих уполномоченных, способствовал ее разорению. После банкротства Zed WorldWide в 2016 году он приобрел корпорацию за 20 миллионов евро. В результате другие инвесторы, в том числе испанское государство, понесли крупные потери. Адвокаты Фридмана отрицают эти обвинения на основании того, что Фридман лично не фигурировал в сделках.

Между тем испанское экономическое издание Ecobolsa утверждает, что в ходе своего последнего приобретения в Испании - сети магазинов DIA - Фридман применил ту же схему, что и в случае с Zed WorldWide. В 2018 году олигарх купил 29 процентов акций этого предприятия по цене около четырех евро за акцию. Это позволило его представителям участвовать в администрировании DIA. За следующие 12 месяцев акции DIA подешевели на 89,3 процента, и Фридман увеличил свое присутствие в предприятии до 68 процентов, скупив акции по 67 центов за штуку.