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Владельцы электрокаров в США могут выбрать, как будет звучать их авто

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  • 17.09.2019, 21:20
Владельцы электрокаров в США могут выбрать, как будет звучать их авто
Иллюстрационное фото

Tesla предлагает семь различных звуков природных «выхлопных газов» в своих электрокарах.

Для предупреждения пешеходов Национальное управление безопасностью движения разрешило владельцам электрокаров в США для обозначения своего авто выбирать один из нескольких звуков, которые будут доступны у автопроизводителя, пишет nv.ua.

Распространение электрокаров в разных странах мира не только приносит пользу для окружающей среды, но и создает дополнительные угрозы для дорожного движения. Политики в Европейском Союзе, США и других странах считают, что из-за невозможности услышать приближающийся электрокар, все авто без двигателя внутреннего сгорания должны издавать определенные звуки на малом ходу.

Соответствующее правило предложило Национальное управление безопасностью движения США (NHTSA) еще в 2016-м. По новому американскому регламенту, автомобили с электрическими силовыми установками должны издавать звуки на скорости до 30 км/час. Но, в первой редакции документа предусматривалось, что электрокары должны издавать один определенный звук.

На днях к федеральному стандарту дорожной безопасности № 141 (о «минимальных требованиях к звуку для гибридных и электрических транспортных средств) внесли правки, и разрешили владельцам электрокаров выбирать из нескольких предложенных производителем звуков.

«NHTSA предлагает снять ограничение на количество совместимых звуков, которые производитель может установить в транспортном средстве. Водители смогут выбрать звук, который они предпочитают, из набора звуков, установленных в автомобиле. NHTSA также просит прокомментировать, считают ли заинтересованные стороны, что агентство должно установить ограничение на количество совместимых звуков, которые может выбрать водитель для установки в транспортное средство», — указано в документе.

Автопроизводители должны установить соответствующее оборудование на электрокары уже в 2020-м.

Преимущественно, компании добавляют к своим полностью электрическим моделям звуки классических двигателей внутреннего сгорания. Но, к примеру калифорнийский бренд Tesla, известный своим продвинутым программным обеспечением, в декабре 2018-го добавил в свои машины режим «выхлопных газов», который позволяет воспроизвести звуки выхода газов из кишечника.

Акустическая система имитирует их с помощью динамиков на одном из пассажирских или водительском месте. Можно даже сделать так, чтобы звуки включались при обозначении поворотов.

Всего Tesla предлагает семь различных звуков природных «выхлопных газов» в своих электрокарах: Not a Fart, Short Shorts Ripper, Falcon Heavy, Ludicrous Fart, Neurastink, Boring Fart, I’m so random.

Возможно, другие автопроизводители вскоре подхватят эту идею для обозначения своих электрокаров на дорогах общего пользования.


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