Трамп рассказал о реакции Ким Чен Ына на прозвище «Ракетный человечек» 2 17.09.2019, 21:47

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Дональд Трамп

Диктатору не понравилось прозвище Little Rocket Man.

Когда во время встречи лидеров стран G7 - "Большой семерки" - в прошлом месяце дискуссия дошла до обсуждения Северной Кореи, президент США Дональд Трамп потратил около 10 минут на рассказы о своих отношениях с северокорейским диктатором Ким Чен Ыном, пишет zn.ua со ссылкой на BuzzFeed News.

По сообщениям издания, Трамп рассказал историю о своей первой встрече с Кимом в Сингапуре в июне прошлого года. Перед той встречей Трамп в твите назвал Кима "Маленьким ракетным человечком" по аналогии с песней британского музыканта Элтона Джона Rocket Man.

В пересказе Трампа на встрече G7, он рассказал, что Киму не понравилось прозвище. "Ты назвал меня толстым… а потом назвал меня так", - сказал Ким Трампу в Сингапуре, согласно сообщению издания.

"Разве ты не знаешь Элтона Джона? Это отличная песня", - ответил Трамп.

На что Ким ответил: "Но ты назвал меня " маленьким".

Ранее сообщалось, что Ким Чен Ын в конце августа отправил Трампу второе письмо, в котором пригласил его посетить Пхеньян.