Один за всех и все за одного Алексей Навальный

17.09.2019, 22:14

Алексей Навальный

Любое коллективное действие и публичное высказывание — прорыв.

Наблюдаю довольно любопытную дискуссию вокруг стихийного флэшбома, устроенного людьми творческих профессий в защиту актёра Павла Устинова.

Устинов абсолютно невиновен, эта невиновность подтверждается общедоступной видеозаписью задержания. Парня просто демонстративно посадили на 3.5 года ни за что, в рамках выполнения путинского указания «после каждого митинга хватать и сажать случайного заложника — пусть боятся».

Актёры, режиссеры, певцы, шоумены сейчас пишут в поддержку Устинова.

Ну и раздаются голоса: а в поддержку остальных чего не пишите? А раньше где вы были, почему только за своего?

Мне кажется, тут важно вот что сказать: ребят, в России все так запуганы, так разобщены и так приучены к беспомощности, что любое коллективное действие и публичное высказывание — прорыв.

Хоть кто-то хоть за кого-то вступается — уже здорово. Сидел человек с телефоном в руках и решил повесить не свою фотку с рекламой чего-то, а политическое требование освободить политзаключенного.

Каждый кто это сделал — огромный молодец и заслуживает всеобщих виртуальных объятий.

Каждый, кто высказался вслух о несправедливости, подавив в себе мысль «помолчу, а то вдруг роль отнимут или в телек больше не пустят» — хороший человек.

Если каждый из нас вступится хоть за кого-то, то с этого и начнётся то самое «один за всех и все за одного».

Алексей Навальный, Facebook