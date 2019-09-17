Жительница деревни под Светлогорском: Люди убегают, невыносимо тут жить 5 17.09.2019, 22:20

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Жительница деревни под Светлогорском

Люди приходят на пикеты по сбору подписей активистов «Европейской Беларуси» и рассказывают о своих проблемах.

Вот что рассказала пресс-службе «Европейской Беларуси» жительница деревни Якимова Слобода, которая расположена возле китайского завода беленной целлюлозы под Светлогорском,

- Даже едешь в Слободу на автобусе, то некоторые люди закрывают нос, закрывают форточки. Потому что, у кого аллергия – они не могут, начинают чихать, кашлять. Все против завода, конечно.

100%, что выбросы с завода вызывают аллергию у людей. Особенно детский организм, он подвержен аллергии больше всего. Люди вообще плохо начинают себя чувствовать, начинает голова болеть, головные боли. Люди закрывают форточки, закрывают всё, потому что нечем дышать, люди плохо себя чувствуют.

В городе стоит запах. Я живу во втором микрорайоне и когда иду на работу - и то запах чувствуется. А моя сестра живет на третьем микрорайоне – она вообще не может, она же аллергик, она начинает чихать, кашлять и говорит, что вообще невыносимо. А так, четыре - пять раз я приезжаю, так и днем даже слышно. У меня дача в начале деревни, даже работаю там и то плохо себя чувствую. Знаете, что? Убегают просто люди, потому, что невыносимо тут жить!