В инициативную группу Николая Статкевича за неделю вступили около 1000 человек 17.09.2019, 22:56

Николай Статкевич

Пикеты по сбору подписей прошли сегодня в разных городах.

Пикеты «Народной Грамады» прошли сегодня в Минске, Дубровно, Гродно, Полоцке, Новополоцке, Витебске, Гомеле и других городах, передает hramada.org.

К традиционным лозунгами (“Лукашенко должен уйти” и “Статкевич – наш президент”) добавился ещё один: “Пока ты спал, Лука родину продал”.

На пикетах можно было присоединиться к инициативной группе кандидата в президенты от БНК Николая Статкевича. За день этим воспользовались около 150 человек, 75 из них – в Минске.