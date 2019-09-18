Белорус провез в метро канистру бензина, чтобы поджечь офис 12 18.09.2019, 7:47

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Наказаны два сотрудника метрополитена.

Пьяный 30-летний минчанин поджег дверь офиса из-за конфликта с директором организации. В итоге уволен инспектор службы безопасности метро. Подробности сообщает Следственный комитет.

Не так давно СМИ писали о том, как пьяный мужчина после конфликта с директором пришел в офис и поджег входную дверь, сообщает tut.by.

Огнем повреждены и уничтожены вещи организации, а также платье посетительницы. Ущерб составил более 4,9 тысячи рублей.

Мужчину задержали через несколько часов и предъявили обвинение по ч. 2 ст. 218 (Умышленное уничтожение либо повреждение имущества) Уголовного кодекса РБ.

В ходе расследования выяснилось, что для поджога обвиняемый использовал бензин. Оператор АЗС отпустил ему топливо в пластиковой канистре, хотя эта тара не предназначена для хранения и транспортировки горючих материалов этого вида. Затем мужчину пропустили с канистрой в метро, и так он доехал в офис.

В итоге уголовное дело в отношении мужчины передали в суд. Оператора АЗС, который продал топливо в пластиковой канистре, привлекли к дисциплинарной ответственности. Одного из инспекторов службы безопасности метрополитена лишили премии, второго уволили.