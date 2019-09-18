Foreign Policy: Ближайшее окружение настроено против Путина 1 18.09.2019, 7:53

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Означает ли это, что игра нынешнего правителя РФ закончена?

В России на прошлой неделе прошли выборы на необычном для последнего времени фоне, состоявшем из протестов и арестов. Независимые мониторинговые организации сообщали о нарушении избирательного законодательства на избирательных участках по всей стране. Университеты якобы начали увольнять тех научных работников, которые поддерживали оппозицию накануне выборов. Регулятор российского интернета предупредил компании «Фейсбук» и «Гугл» о том, что они пытаются повлиять на выборы, вмешиваются «в российские внутренние дела и препятствуют проведению демократических выборов». А после выборов по всей стране прошли обыски в офисах Фонда борьбы с коррупцией, возглавляемого оппозиционным лидером Алексеем Навальным. Кто-то может сказать, что это были обычные выборы в России президента Владимира Путина, пишет Foreign Policy (перевод — inosmi.ru).

Однако многие аналитики придерживаются иной точки зрения. Сами выборы, в ходе которых нужно было избрать 45 членов городского совета Москвы, а также местные и региональные выборы по всей стране оказались более конкурентными, чем ожидалось. В большинстве регионов представители правящей партии «Единая Россия» без особого труда одержали победу благодаря своему господствующему положению в области средств массовой информации и применению других видов репрессивной тактики. Однако в Москве «Единая Россия» едва не проиграла выборы в городской совет, получив лишь 25 мест из 45.

В Москве победа была одержана с небольшим преимуществом, несмотря на отстранение от участия в выборах наиболее популярных оппозиционных лидеров, включая либеральных активистов Илью Яшина и Любовь Соболь на основе фиктивных обвинений в том, что они не смогли собрать необходимое для регистрации в качестве кандидатов количество подписей жителей города. В отличие от реальных оппозиционных кандидатов, московский городской совет предпочел конкурировать в ходе избирательной кампании с послушными партиями из состава так называемой системной оппозиции, включая коммунистов и партию «Справедливая Россия», которые принимают участие в политике, но на самом деле не стремятся взять власть.

Конечно же, московский городской совет представляет собой лишь небольшую часть властного аппарата мэра города, который на этот раз не фигурировал в списке кандидатов. А получение 20 мест (так в тексте — прим. редакции) в городском совете находится далеко от победы на президентских выборах. Так в чем же смысл всех этих избирательных маневров? Как правило, если речь идет о российских выборах, то это не такой простой вопрос. В демократических странах выборы определяют, кто именно будет править. В России выборы являются тестом способности политического класса управлять населением страны.

Партия «Единая Россия» страшно непопулярна уже в течение десяти лет, и, возможно, как раз недавние выборы смогут убедить Кремль в том, что от нее нужно избавляться. Но если такое решение и будет принято, то, несомненно, старая партия будут заменена партией с новым названием, но с теми же самыми прежними лицами. А человек наверху, конечно же, не планирует никуда уходить.

Чтобы оппозиция приблизилась к реальной власти, нужны гораздо более серьезные изменения. Участницы панк-группы Pussy Riot представили новую песню и музыкальное видео после этих выборов. Их новая композиция получила название «1937» — это год самых кровавых сталинских чисток, — а в музыкальном видео представлены танцоры в таких же масках на лицах, какие участники протестов в Гонконге надевают, когда против них применяют слезоточивый газ. Однако события в Гонконге напоминанают о том, чем российские протесты пока еще не являются. В ходе протестных акций в Гонконге на улицы вышли почти 2 миллиона человек. Во время самого крупного митинга в Москве количество его участников составило лишь 5% от количества протестующих в Гонконге.

Во время самых крупных антиправительственных протестных акций путинской эпохи, в 2011 году и в 2012 году, на улицу вышли десятки тысяч людей. Если бы 2 миллиона москвичей стали стучать в ворота Кремля, Путин начал бы поиск дома для пенсионера в каком-нибудь тропическом диктаторском государстве. По данным независимого «Левада-центра», занимающегося изучением общественного мнения, количество желающих принять участие в акциях протеста увеличилось вдвое за последние два года. Кроме того, большинство россиян согласны с тем, что население страны все больше недовольно правительством. Однако российские протесты вряд ли в ближайшее время достигнут масштабов протестных акций в Гонконге. В Гонконге протесты заставили правительство отказаться от ненавистного закона об экстрадиции. Многие россияне сомневаются, что в результате акций протеста можно будет добиться подобного успеха в их стране и поэтому не видят смысла в том, чтобы выходить на улицу.

Хотя настоящие массовые протесты являются маловероятными, свидетельства недовольства могут, по крайней мере, вызвать раскол среди представителей элиты. Ведь именно действия представителей элиты были движущей силой всех политических сдвигов в России после революции 1917 года. Сегодня не только представители оппозиции считают, что Россия находится в состоянии стагнации. Даже верные сторонники существующего режима в своих интервью и публикациях в ведущих газетах обвиняют правительство в том, что оно не видит различия между «стабильностью» и «стагнацией».

Во время летних протестов Сергей Чемезов, генеральный директор самого крупного военного подрядчика и бывший коллега Путина по работе в КГБ, сказал в интервью, что Россия вступила в «период стагнации». «Очевидно, что люди сильно раздражены», — отметил он. Так то же делать? «Моя гражданская позиция такова: наличие здравой оппозиции идет во благо любому органу, представительному собранию и, в конечном счете, государству. Какая-то должна быть альтернативная сила, которая что-то подсказывает и дает сигналы в ту или в другую сторону», — подчеркнул он. Если даже бывшие агенты КГБ призывают к «альтернативной силе», то означает ли это, что игра нынешнего правительства закончена?