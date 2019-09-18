Археологи раскрыли одну из главных тайн бронзового века 6 18.09.2019, 8:07

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Подобные доказательства обнаружены впервые.

Исследователи из Гейдельбергского университета и Центра Археометрии Курта Энгельхорна в Мангейме (Германия) частично решили загадку происхождения олова, широко использовавшегося в бронзовом веке, которая до последнего времени считалась одной из главных тайн в археологических исследованиях.

Как сообщается на сайте Гейдельбергского университета, ученые использовали методы естественных наук. Они исследовали олово, датированное вторым тысячелетием до нашей эры и найденное при археологических раскопках в Израиле, Турции и Греции.

Выяснилось, что это олово в виде слитков в указанный период времени поступало на территорию названных стран не из Центральной Азии, как предполагалось ранее, а из Европы. Подобное доказательство представлено впервые.

Кроме того, открытие говорит о том, что в эпоху бронзы между Европой и Восточным Средиземноморьем существовали сложные и протяженные торговые пути. Движущей силой этой торговли, помимо олова, был янтарь, стекло и медь.

Известно, что бронза, сплав меди и олова, производилась на Ближнем Востоке, в Анатолии и на побережье Эгейского моря в конце четвертого и начале третьего тысячелетий до нашей эры. Знания о его производстве быстро распространились и по широким просторам Старого Света.

"Бронза использовалась для изготовления оружия, ювелирных изделий и всех видов повседневных предметов, по праву дав свое имя целой эпохе существования человечества, - говорит доктор Эрнст Перничка. - Однако происхождение олова долгое время было загадкой в археологических исследованиях, поскольку оловянные предметы и месторождения были достаточно редки в Европе и Азии".

Что касается Восточного Средиземноморья, то этот регион практически не имел собственных месторождений. То есть сырье в нем должно было быть привозным.

Изотопный анализ древних оловянных слитков из Турции, Израиля и Греции позволил доказать, что они были получены из месторождений в Европе. Например, оловянные изделия из Израиля по своему составу в значительной степени соответствуют олову из Корнуолла и Девона в Великобритании.

"Эти результаты впервые конкретно определяют источник происхождения олова и, следовательно, порождают новые идеи и вопросы для археологических исследований", - говорит соавтор исследования доктор Даниэль Бергер.