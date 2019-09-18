«Не гавкай здесь!»: минский таксист выругался матом на пассажира 27 18.09.2019, 8:43

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Фото с сайта 24minsk.by

Водитель уверяет, что пассажир его спровоцировал.

«Давай пять рублей! Быстро! У меня есть желание биту достать!» — такими словами завершил вчера поездку водитель «Яндекс.Такси». Историю свой поездки на авто, вызванном через мобильное приложение, tut.by рассказал минчанин Владимир. А вот таксист уверяет: сорвался только потому, что ему попался пассажир-провокатор.

Во вторник утром Владимиру надо было добраться с улицы Могилевской на Ванеева, парень опаздывал на занятия в нархоз. На вызов приехал Hyundai Solaris, за рулем — водитель Юрий.

— Мы доехали до конечной точки, и я протянул водителю купюру 50 рублей. Тот начал возмущаться, на повышенных тонах уточнять, «нормальных денег нет»? У водителя не было сдачи, и он сказал, что надо ехать разменивать деньги, — рассказал Владимир.

Для размена крупной купюры водитель привез Владимира на АЗС неподалеку.

— С деньгами я сел обратно в машину, попросил таксиста отвезти меня к университету. А тот вдруг начал орать на меня матом, требовать, чтобы я немедленно дал ему пять рублей. Деньги он вырвал у меня из руки, но, правда, отвез куда надо.

На видео, которое Владимир записал на мобильный телефон, слышно, как водитель «воспитывает» пассажира: с нецензурной бранью требует деньги, указывает на степень его культуры.

— В итоге на пару я все равно опоздал, да и настроение испортили. Странная ситуация, никогда такого отношения в такси не встречал.

Водитель такси Юрий не стал отпираться, что некрасивый «разговор» с пассажиром у него был. По мнению таксиста, молодой человек провоцировал его с того момента, как сел в салон.

— Этому парню лет 17. Он сел в машину и начал вести себя некрасиво: обращался ко мне на ты, открыл окно без разрешения, а на улице было очень холодно, купюру большую давал. Он провокатор — я три года работаю в такси и два-три раза в год такие пассажиры попадаются: сначала выводят из себя, ждут, когда человек сорвется, а потом снимают это на камеру, — объяснил свое поведение таксист.

Деньги же водитель вырвал из рук потому, что опасался: пассажир и вовсе откажется платить. По наблюдениям Юрия, как только парень включил видеокамеру, то «начал вести себя культурно, обращался уже на вы».

В «Яндекс.Такси» сообщили, что служба поддержки связалась с пользователем, чтобы уточнить детали ситуации, а водителя заблокировали в системе как минимум до окончания разбирательства.