В Испании объявили досрочные парламентские выборы 18.09.2019, 8:54

Генсекретарь испанских социалистов Педро Санчес назвал датой новых выборов 10 ноября.

Внеочередные парламентские выборы в Испании состоятся 10 ноября. Об этом и.о. председателя испанского правительства Педро Санчес заявил во вторник, 17 сентября. Он возложил на оппозиционные партии ответственность за невозможность формирования большинства в парламенте, пишет dw.com.

Решение короля Филиппа VI по кандидатам на пост главы правительства

Несколькими часами ранее многомесячные переговоры о формировании правительства в стране завершились провалом. Король Испании Филипп VI после встреч с лидерами партий решил не выдвигать кандидатов на должность председателя кабинета министров. Ни один из кандидатов не обладает необходимой поддержкой парламентариев, говорилось в сообщении канцелярии монарха.

Предстоящие выборы станут четвертыми за последние 4 года. На парламентских выборах в конце апреля больше всего голосов набрала Испанская социалистическая рабочая партия (ИСРП), однако она не получила большинство мандатов в парламенте.

Союзниками социалистов могли стать левые популисты из "Подемос"

В качестве вероятных союзников социалистов могли выступить левые популисты из партии "Подемос" ("Мы можем"). Однако непреодолимые разногласия между генеральным секретарем ИСРП Санчесом и лидером "Подемос" Пабло Иглесиасом привели к невозможности договориться.