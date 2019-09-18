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Ученые: Супервулкан Солнечной системы «проснется» в сентябре

  • 18.09.2019, 9:17
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Ученые: Супервулкан Солнечной системы «проснется» в сентябре
Фото: National Aeronautics & Space Adm/Globallookpress

Об этом стало известно на встрече Американского астрономического общества в Женеве.

Супервулкан Локи, расположенный на ближайшем спутнике Юпитера — Ио, вновь начнет извергаться в сентябре. Об этом ученые сообщили на ежегодной встрече планетологов Американского астрономического общества в Женеве, передает ТАСС.

По их словам, новую серию извержений самого большого и мощнейшего вулкана на Ио можно будет увидеть с Земли с помощью инфракрасного телескопа.

Ио была открыта Галилео Галилеем в начале XVII века вместе с тремя другими спутниками Юпитера — Ганимедом, Каллисто и Европой. Ее главная отличительная черта — сверхвысокий уровень вулканической активности, самый высокий во всей Солнечной Системе.


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